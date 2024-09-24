Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 16:00

Низкая самооценка: Учёные выявили психологические особенности одарённых, но агрессивных подростков

МГПУ: У одарённых, но агрессивных подростков снижена самооценка

У одарённых, но агрессивных подростов наблюдаются психологические проблемы, выяснили в Московском городском педагогическом университете. В частности, у них снижены самооценка и эмоциональный интеллект, уточняет «Газете.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Для исследования была разработана и применена программа «Мастерство общения: путь к гармонии». В результате удалось установить, что сумма навыков распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей, а также свои собственные с развитием приводит к снижению агрессии у талантливых подростков.

«Это может быть связано с тем, что улучшение понимания собственных эмоций и эмоций окружающих позволяет подросткам более эффективно справляться с конфликтными ситуациями», — объяснила один из авторов исследования Юлия Буянова.

«Власть над другими»: Газлайтинг чреват серьёзными проблемами с психикой, предупредила психолог
«Власть над другими»: Газлайтинг чреват серьёзными проблемами с психикой, предупредила психолог

Ранее Life.ru писало о психологических проблемах у российских студентов. В частности, учащиеся вузов редко обращаются за помощью к специалистам, а вместо этого решают свои вопросы при поддержке друзей. Более того, некоторые боятся, что после обращения к специалисту о проблемах узнает окружение.

Обложка ©

Pixabay / Surprising_SnapShots

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров