Низкая самооценка: Учёные выявили психологические особенности одарённых, но агрессивных подростков

У одарённых, но агрессивных подростов наблюдаются психологические проблемы, выяснили в Московском городском педагогическом университете. В частности, у них снижены самооценка и эмоциональный интеллект, уточняет «Газете.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Для исследования была разработана и применена программа «Мастерство общения: путь к гармонии». В результате удалось установить, что сумма навыков распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей, а также свои собственные с развитием приводит к снижению агрессии у талантливых подростков.

«Это может быть связано с тем, что улучшение понимания собственных эмоций и эмоций окружающих позволяет подросткам более эффективно справляться с конфликтными ситуациями», — объяснила один из авторов исследования Юлия Буянова.