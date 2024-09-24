Низкая самооценка: Учёные выявили психологические особенности одарённых, но агрессивных подростков
МГПУ: У одарённых, но агрессивных подростков снижена самооценка
У одарённых, но агрессивных подростов наблюдаются психологические проблемы, выяснили в Московском городском педагогическом университете. В частности, у них снижены самооценка и эмоциональный интеллект, уточняет «Газете.ru» со ссылкой на результаты исследования.
Для исследования была разработана и применена программа «Мастерство общения: путь к гармонии». В результате удалось установить, что сумма навыков распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей, а также свои собственные с развитием приводит к снижению агрессии у талантливых подростков.
«Это может быть связано с тем, что улучшение понимания собственных эмоций и эмоций окружающих позволяет подросткам более эффективно справляться с конфликтными ситуациями», — объяснила один из авторов исследования Юлия Буянова.
Ранее Life.ru писало о психологических проблемах у российских студентов. В частности, учащиеся вузов редко обращаются за помощью к специалистам, а вместо этого решают свои вопросы при поддержке друзей. Более того, некоторые боятся, что после обращения к специалисту о проблемах узнает окружение.
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