«Власть над другими»: Газлайтинг чреват серьёзными проблемами с психикой, предупредила психолог

Газлайтинг иногда путают с абьюзом, однако это разные способы воздействия. В первом случае человек вынуждает свою жертву сомневаться в себе, в своей памяти и восприятии реальности. Второй же предполагает цикличное насилие, при котором актор может испытывать чувство вины за содеянное.

Об этом рассказала клинический психолог и преподаватель Анна Завертяева. По её словам, газлайтинг в самых тяжёлых случаях может довести жертву до симптомов шизофрении.

«Газлайтинг — постоянная форма психологического насилия и воздействия на человека, целью которого является искажение восприятия жертвы. Газлайтер заставляет жертву сомневаться в себе, в своей памяти, своём восприятии», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Эксперт также подчеркнула, что у жертвы могут возникнуть проблемы с доверием, в том числе к самому себе, а также может сформироваться состояние депрессии, тревожных расстройств и других нарушений. При этом и газлайтеры зачастую страдают от нарциссического расстройства личности, социо- и психопатии, предупредила Завертяева.

«Часто у них неадекватная самооценка, которую газлайтеры пытаются скрыть за властью над другими людьми. Они получают удовольствие, когда видят страдания жертвы. Боятся быть хуже других, поэтому убеждают окружающих, что проблемы у них», — объяснила психолог.