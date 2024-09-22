Не идут к специалистам: Исследование выявило психологические проблемы у российских студентов

Наиболее частой психологической проблемой, с которой сталкиваются российские студенты, является повышенная тревожность. К такому выводу пришли учёные-психологи Московского городского педагогического университета в результате исследования, результаты которого публикует «Газета.ru».

Так, на повышенную тревожность пожаловались 46% респондентов. Ещё 32% участника исследования хотели бы обратиться к специалисту, потому что сложно понять, чего они хотят по жизни. 28% студентов также уверены, что нуждаются в психологической помощи, однако не могут сформулировать запрос.

Примечательно, что 71% студентов решают свои психологические проблемы, обращаясь за помощью к друзьям, а не к специалистам. И лишь 17% респондентов знают, куда конкретно можно обратиться за такой поддержкой в университете.

«При возникновении психологических затруднений 71% респондентов предпочитают рассказать о них друзьям, 54% — родственникам, и 37% готовы пойти на приём к психологу. К штатному специалисту в вузе могут обратиться лишь 5% опрошенных», — пишут журналисты.

Свои страхи обратиться к вузовскому психологу 59% объяснили тем, что он обесценит их проблемы, будет давать указания или заставит чувствовать себя ещё хуже. Ещё 53% респондентов переживают, что информация об их походе в психологическую службу университета станет известна окружению, что повлияет на отношение к ним.