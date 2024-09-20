Что такое сепарация от родителей и чем грозит её отсутствие: объяснение психолога

Человек, который во взрослом возрасте живёт с родителями и в эмоциональном плане является ребёнком, не сможет нести ответственность за семью, принимать серьёзные решения и завести своих детей. Такое мнение выразил психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, самостоятельную жизнь важно попробовать ещё в подростковом возрасте. Так у ребёнка будет шанс разобраться в разных сферах жизни и понять, что для него действительно ценно. Если родители пойдут на этот шаг, то впоследствии сепарация пройдёт менее болезненно.

«Сама природа так устроила, что у подростка «портится характер», чтобы убрать сопротивление со стороны родителей и помочь подростку стать автономным. Убрав детские ограничения с повзрослевшего человека, родители переходят на новый уровень отношений, где взаимопонимание и поддержка выстраиваются как у взрослых людей», — подчеркнул Самбурский.

Если же родители не отпустили ребёнка и держат его на коротком поводке, не стоит ждать, что он сам начнёт принимать решения, отметил эксперт. Даже по простым вопросам такой человек будет бежать за помощью к маме, а на работе доставать руководителя, бесконечно спрашивая «Что мне делать?».

«У несепарированных детей во взрослом возрасте зачастую проблемы с выстраиванием границ, что приводит к проблемам в общении с партнёрами и окружением», — объяснил психолог.

Для родителей это также оборачивается проблемами. Может возникнуть чувство вины за то, что 40-летняя дочка так и не вышла замуж и не родила детей. Эти мысли приводят к эмоциональному истощению и разочарованию.