В Госдуме перечислили льготы для семей с детьми-студентами

Семьям, имеющим детей-студентов, напомнили о действующих мерах поддержки от государства. Они включают финансовую и социальную помощь, заявил «Газете.ru» депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В частности, родители студентов могут оплатить обучение и проживание в общежитии за счёт материнского капитала. Подать заявление можно через Госуслуги, начиная с 3-летнего возраста ребёнка и до достижения им 24 лет.

Также Чаплин напомнил о возможности взять образовательный кредит с льготной ставкой до 3%. Воспользоваться такой услугой могут те, чьи дети поступили на платное отделение. В период обучения и в течение девяти месяцев после его завершения студенты должны выплачивать только проценты по кредиту, основную сумму долга можно возместить банку позже.

«Помимо этого, родители студентов в возрасте до 24 лет могут получить налоговый вычет до 14 300 рублей в год за одного ребёнка. Если ребёнок работает и учится заочно, он имеет право самостоятельно оформить вычет и вернуть уплаченный налог», — добавил депутат.

Не все студенты знают, что можно путешествовать по России, пользуясь бесплатным или льготным проживанием в университетских кампусах, базах отдыха и гостиницах. Также до 22 лет можно оформить Пушкинскую карту для посещения культурных мероприятий. Лимит средств составляет до пяти тысяч рублей в год, из которых две тысячи можно потратить на билеты в кино.