Всё про материнский капитал в 2024 году и новое предложение Владимира Путина для семей с детьми Как будет осуществляться поддержка семей с детьми, на что могут рассчитывать россияне, решившие родить ребёнка, — в материале Life.ru. 11 июля, 21:35 Всё про материнский капитал в 2024 году и новое предложение Владимира Путина для семей с детьми. ТАСС / Олег Елков

На что можно потратить остатки материнского капитала

Владимир Путин поддержал предложение разрешить семьям с детьми использовать остатки материнского капитала на бытовые нужды, например на сборы ребёнка в школу. С таким предложение к главе государства обратилась одна из семей во время его встречи с финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

— Мы обладатели материнского капитала, и у нас на счету уже много лет хранится незначительная сумма. Было бы здорово, если бы можно было потратить эту сумму сегодня, а не хранить на счетах: потратить на сбор ребёнка в школу или старшекласснику купить ноутбук, велосипед, — обратилась к президенту одна из участниц встречи Жаргалма Батодалаева.

Владимир Путин предложение поддержал, отметив, что осведомлён о складывающейся во многих семьях ситуации, когда после расходования средств материнского капитала на предусмотренные положением об этом пособии нужды остаётся незначительная сумма, которую по закону ни на что потратить уже нельзя.

— Да, это такая проблема, не проблема, а ситуация, [она] известна. После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остаётся какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому <...> нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги <...> Давайте мы для начала сделаем 10 тысяч [рублей], а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и всё, — сказал глава государства.

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, "на текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка, остались суммы менее десяти тысяч рублей".

А вице-премьер Татьяна Голикова уточнила: "Семьям автоматически перечислят неистраченный остаток маткапитала в размере до 10 тыс. рублей. Всего будет выплачено около полутора миллиардов рублей".

В чём суть маткапитала

Материнский капитал — это масштабная государственная программа поддержки семей, воспитывающих детей, и стимулирования роста рождаемости в стране. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Материнский капитал — это масштабная государственная программа поддержки семей, воспитывающих детей, и стимулирования роста рождаемости в стране. О его введении с 1 января 2007 года в своём Послании Федеральному собранию 10 мая 2006 года объявил президент РФ Владимир Путин.

Проект стал реакцией государства на результаты Всероссийской переписи населения 2002 года, которая показала катастрофическое снижение рождаемости. Она оказалась не только самой низкой среди всех стран СНГ, но и одной из самых низких в мире.

Суть проекта — в единовременной денежной выплате семьям, в которых с 2007 года родился или был усыновлён второй (и любой последующий) ребёнок. Потратить эти средства можно только на строго определённые цели: улучшение жилищных условий семьи, образование ребёнка, социальную адаптацию и интеграцию в обществе детей-инвалидов, пенсионные накопления матери.

В 2007 году сумма выплаты составляла 250 000 рублей. В дальнейшем она ежегодно повышалась — и к настоящему времени выросла в 3,3 раза. С 2020 года право на материнский капитал получили не только семьи, в которых появился второй или последующий ребёнок, но и семьи, в которых родился или был усыновлён первый ребёнок. Расходы Пенсионного фонда на материнский капитал с 2010-го по 2023 год увеличились с 97 млрд рублей до 456 млрд рублей в год.

Принятые руководством меры по исправлению неблагополучной демографической ситуации в стране принесли свои результаты. Если за 10 лет до введения программы материнского капитала в стране родились 13 650 086 детей, то за десятилетие после её введения — 18 241 230 детей, что на 4 591 144 ребёнка больше.

В феврале нынешнего года по предложению президента РФ Владимира Путина программа материнского капитала была продлена до 2030 года.

Размер материнского капитала в 2024 году

Размер материнского капитала в 2024 году. Фото © ТАСС / Олег Елков

1 февраля нынешнего года размер материнского капитала в очередной раз увеличился, он был проиндексирован на 7,4%. Размер маткапитала зависит от того, какой по счёту ребёнок появился в семье и когда он родился или был усыновлён.

Кроме того введены и другие новшества. Так, С 1 января 2024 года вступил в силу закон, позволяющий отцам-одиночкам, так же как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии. А также до полугода после появления ребёнка увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за всё время с момента рождения ребёнка.

На первого ребёнка

Для семей с одним ребёнком, родившимся с 1 января 2020 года, размер материнского капитала в 2024 году составляет 630 380,78 рубля.

На второго, третьего и последующих детей

Для семей с двумя детьми, где оба ребёнка родились до 2020 года, семейный капитал составляет также 630 380,78 рубля.

Для семей с двумя детьми, где первый ребёнок родился с 1 января 2020 года, а потом появился ещё и второй ребёнок, размер семейного капитала составит 630 380,78 рубля на первого ребёнка плюс 202 643,96 рубля за второго.

Для семей с двумя детьми, где первый ребёнок родился до 2020 года, а второй в 2020 году и позже, выплата за второго ребёнка составит 833 024,74 рубля.

И для семей, в которых первый и второй ребёнок появились до 2007 года, а третий в 2020 году или позже, выплата на третьего ребёнка составит 833 024,74 рубля.

Региональный маткапитал

Наряду с федеральной программой материнского капитала в регионах реализуются свои программы по повышению рождаемости. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Помимо федеральной программы материнского капитала в регионах реализуются свои программы по повышению рождаемости, которые являются дополнениями к федеральной. Поскольку финансовое положение регионов разное, то и суммы, а также условия получения выплат и правила использования полученных средств в регионах могут сильно отличаться как друг от друга, так и от федеральной программы. Они определяются региональными властями самостоятельно.

Так, самая большая сумма за рождение детей предусмотрена в Белгородской области — 1,2 млн рублей. Но получить её семья сможет лишь в уникальном случае — при рождении тройни: сразу третьего, четвёртого и пятого ребёнка. По миллиону рублей за рождение тройни выплатят семьям в Калининградской и Сахалинской областях. По полмиллиона положено семьям за рождение третьего ребёнка в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Всего региональные программы материнского капитала реализуются в более чем 70 субъектах федерации.

В настоящее время в регионах установлены следующие выплаты:

Республика Адыгея — 50 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Республика Алтай — 83 850 рублей при рождении четвёртого ребёнка или последующих детей.

Республика Башкортостан — 622 800 рублей, выплата семьям с восемью и более детьми.

Республика Бурятия — 33 722 рубля, единовременная выплата при рождении первого ребёнка, 232 688 рублей за рождение второго ребёнка, 65 281 рубль при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Республика Дагестан — 20 000 рублей при одновременном рождении двух детей, 100 000 рублей при одновременном рождении трёх детей и более, 10 000 рублей при рождении пятого ребёнка или последующих детей, 30 000 рублей при рождении десятого ребёнка или последующих детей.

Республика Ингушетия — 25 000 рублей при рождении одновременно двух детей, 50 000 рублей при рождении одновременно трёх и более детей, 10 000 рублей при рождении восьмого ребёнка, 11 000 рублей при рождении девятого ребёнка, 12 000 рублей при рождении десятого ребёнка.

Кабардино-Балкарская Республика — 250 000 рублей, выплата семьям, в которых пять и более детей.

Республика Калмыкия — 129 095 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 01.01.2019 года, 30 000 рублей — единовременная денежная выплата женщинам в возрасте до 25 лет включительно, родившим ребёнка в период с 01.01.2019-го по 31.12.2024 года.

Карачаево-Черкесская Республика — 150 000 рублей при рождении четвёртого ребёнка или последующих детей.

Республика Карелия — 105 500 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Республика Коми — 150 000 рублей при рождении второго ребёнка, 300 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Республика Марий Эл — 76 514 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Республика Мордовия — 130 156 рублей при рождении третьего ребёнка, 156 187 рублей при рождении четвёртого ребёнка, 195 234 рубля при рождении пятого ребёнка или последующих детей.

Республика Саха — 47 602 рубля при рождении первого ребёнка, 232 688 рублей при рождении второго ребёнка, 300 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Республика Татарстан — 50 000 рублей при рождении первого ребёнка женщинам в возрасте до 25 лет в сельской местности и посёлках городского типа, 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей женщинам в возрасте до 29 лет в сельской местности и посёлках городского типа.

Республика Тыва — 60 909 рублей при рождении пятого ребёнка или последующих детей.

Республика Хакасия — 108 300 рублей при рождении третьего ребёнка и последующих детей, 216 600 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей для жителей малых сёл до 100 человек.

Удмуртская Республика — 250 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Чувашская Республика — 150 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Алтайский край — 83 850 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Забайкальский край — 63 500 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Камчатский край — 58 796 рублей при рождении первого ребёнка, 147 268 рублей при рождении первого ребёнка для женщин в возрасте от 19 до 24 лет, 297 943 рубля при рождении второго ребёнка, родившегося в период с 01.01.2020 года, 175 249 рублей при рождении третьего ребёнка, 263 608 рублей при рождении четвёртого ребёнка, 350 495 рублей при рождении пятого ребёнка, 438 854 рубля при рождении шестого ребёнка или последующих детей.

Краснодарский край — 153 787 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Красноярский край — 167 724 рубля при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Приморский край — 228 554 рубля при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 232 688 рублей при рождении второго ребёнка с 01.01.2020 года, 38 058 рублей при рождении первого ребёнка, 50 000 рублей при рождении первого ребёнка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет.

Хабаровский край — 309 736 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 232 688 рублей при рождении второго ребёнка с 01.01.2020 года, 43 930 рублей при рождении первого ребёнка.

Амурская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 139 985 рублей при рождении второго ребёнка с 1 января по 31 декабря 2019 года, 232 688 рублей при рождении второго ребёнка с 01.01.2020 года, 36 256 рублей при рождении первого ребёнка.

Архангельская область — 124 606 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Белгородская область — 90 570 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 400 000 при одновременном рождении третьего и четвёртого ребёнка, 1 200 000 рублей при одновременном рождении третьего, четвёртого и пятого ребёнка.

Владимирская область — 75 758 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Волгоградская область — 85 645 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Вологодская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Воронежская область — 150 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 200 000 при рождении второго ребёнка.

Ивановская область — 172 323 рубля при рождении ребёнка, если матери и отцу не более 24 лет и они студенты очной формы обучения.

Иркутская область — 130 438 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Калининградская область — 100 000 при рождении третьего или четвёртого ребёнка, 200 000 при рождении пятого ребёнка, 1 000 000 рублей при рождении трёх и более детей одновременно, 50 000 дополнительная выплата при рождении третьего ребёнка.

Калужская область — 50 000 рублей при рождении второго ребёнка, 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Кемеровская область — 130 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Кировская область — 50 000 рублей при рождении третьего ребёнка (деньги можно потратить на любые цели), 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка (деньги можно потратить на уплату первоначального взноса или на погашение ипотеки).

Костромская область — 130 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Курганская область — 40 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Курская область — 106 318 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Ленинградская область — 132 775 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 104 600 рублей при одновременном рождении трёх и более детей.

Липецкая область — 100 000 рублей при рождении близнецов, третьего или последующих детей.

Магаданская область — 168 588 рублей при рождении первого ребёнка женщиной в возрасте до 25 лет, а также третьего ребёнка или последующих детей, 223 043 рубля при рождении второго ребёнка.

Московская область — 100 000 рублей при рождении второго ребёнка или последующих детей.

Мурманская область — 141 585 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Нижегородская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Новосибирская область — 146 700 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Новгородская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 200 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей при условии направления 100 тыс. руб. на улучшение жилищных условий.

Омская область — 138 266 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Оренбургская область — 136 574 рубля при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Орловская область — 138 518 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Псковская область — 105 500 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Ростовская область — 144 212 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Рязанская область — 82 197 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Самарская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 50 000 рублей при одновременном рождении двух детей, 350 000 рублей при одновременном рождении трёх и более детей.

Саратовская область — 127 480 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Сахалинская область — 204 263 рубля при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 1 000 000 рублей при одновременном рождении трёх и более детей.

Свердловская область — 160 687 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 241 030 рублей при одновременном рождении трёх детей и более.

Смоленская область — 163 300 рублей при рождении второго ребёнка или последующих детей.

Тамбовская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Тверская область — 82 737 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Томская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Тульская область — 150 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Тюменская область — 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, 150 000 рублей при рождении первого ребёнка.

Ульяновская область — 50 000 рублей при рождении второго ребёнка, 100 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Челябинская область — 128 134 рубля при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Ярославская область — 69 586 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Санкт-Петербург — 195 997 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Севастополь — 128 066 рублей при рождении второго ребёнка или последующих детей.

Еврейская АО — 232 688 рублей при рождении второго ребёнка, 120 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Ненецкий АО — 150 000 рублей при рождении второго ребёнка, 500 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Ханты-Мансийский АО — 177 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Чукотский АО — 232 638 рублей при рождении второго ребёнка, 174 513 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Ямало-Ненецкий АО — 150 000 рублей при рождении второго ребёнка, 500 000 рублей при рождении третьего ребёнка или последующих детей.

Кто имеет право на маткапитал в 2024 году

Право на маткапитал в 2024 году имеют матери и отцы. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Право на получение материнского капитала в 2024 году имеют женщины, родившие или усыновившие второго или последующего ребёнка после 1 января 2007 года, а также женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка после 1 января 2020 года.

Могут претендовать на него и мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго или последующего ребёнка, если решение суда вступило в силу после 1 января 2007 года. А также мужчины, если они являются единственными усыновителями первого ребёнка, решение суда об усыновлении которого вступило в силу с 1 января 2020 года.

Мужчины также имеют право на маткапитал, если у матери прекращается право на него в связи с её смертью, лишением родительских прав, совершением умышленного преступления против ребёнка или отменой оформленного на неё усыновления. Право на выплаты имеют также отцы, воспитывающие ребёнка после смерти матери, не имевшей российского гражданства.

Несовершеннолетние дети или учащиеся очно в возрасте до 23 лет тоже могут претендовать на маткапитал, если у матери, отца или усыновителя прекратилось право на него или если у матери право прекратилось, а у отца оно не возникло.

Согласно вступившему в силу с 1 января нынешнего года новому закону, правом на маткапитал могут обладать только лица, имевшие гражданство России на момент рождения ребёнка. Ребёнок тоже должен являться гражданином России по рождению.

Кому не положен материнский капитал?

По словам сотрудников Социального фонда РФ, отказы в перечислении материнского капитала случаются нечасто. Однако они всё же бывают. Основания для них перечислены в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Так, не положен материнский капитал гражданам, совершившим умышленное преступление против ребёнка, а также тем, кто был лишён родительских прав или ограничен в них. Не могут претендовать на него и усыновители, в отношении которых были вынесены решения об отмене усыновления ими детей.

Согласно новому законодательству, не обладают правом на материнский капитал родители, не имевшие на момент рождения ребёнка российского гражданства. Вправе использовать материнский капитал могут отказать также в случае, если семья (или родитель) собирается направить материнский капитал на цели, которые не предусмотрены федеральным законом № 256-ФЗ.

Например, организация, с которой заключён договор займа на приобретение или строительство жилого помещения, не соответствует требованиям, установленным для этого в законодательстве. Или дом, в котором собирается приобрести квартиру семья, признан непригодным для проживания или аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В перечислении средств может быть также отказано, если был нарушен порядок подачи заявления о распоряжении маткапиталом.

Как получить маткапитал в 2024 году

Как получить маткапитал в 2024 году. Фото © ТАСС / Наталья Чернохатова

Как сообщает Социальный фонд России: "Семьям, в которых ребёнок рождён начиная с 15 апреля 2020 года, материнский капитал оформляется в беззаявительном порядке на основании сведений из реестра ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступает в личный кабинет родителя на портале gosuslugi.ru".

Если ребёнок, в связи с рождением которого возникло право на получение материнского капитала, родился до появления проактивного формата выдачи сертификатов, то родителям нужно самостоятельно обратиться за оформлением меры поддержки.

Сделать это можно несколькими способами: Через личный кабинет на портале "Госуслуги".

Обратившись в любую клиентскую службу Социального фонда России независимо от места жительства, пребывания или проживания лично, по почте или через представителя.

Обратившись в МФЦ с услугой по выдаче сертификата на маткапитал лично или через представителя.

На что можно тратить маткапитал

Маткапитал может быть распределён по нескольким направлениям. Все они чётко определены в законодательстве. Всего их пять: образование, улучшение жилищных условий, формирование накопительной части пенсии матери, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов и ежемесячная выплата.

Средствами материнского капитала можно оплатить учёбу любого ребёнка в семье, а не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей.

Обучение детей можно оплачивать в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией.

Организация, в которой ребёнок получает образование, должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Направить маткапитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребёнку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребёнка.

Также нужно нотариальное обязательство о том, что жильё будет в общей долевой собственности всех членов семьи. Важно помнить, что ремонт квартиры улучшением жилищных условий не является.

Материнский капитал может быть полностью или частично включён в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Средствами маткапитала можно компенсировать затраты на определённые товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако средства нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счёт средств федерального бюджета.

Право на ежемесячную выплату из маткапитала есть у семей, в которых: второй ребёнок родился (или был усыновлён) после 1 января 2018 года;

среднедушевой доход — не выше двух прожиточных минимумов.

Семьям, подпадающим под оба условия, ежемесячно на протяжении трёх лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Можно направить средства материнского капитала на любое из этих направлений, а можно распределить одновременно по нескольким направлениям.

Как распределять доли недвижимости по материнскому капиталу

Приобретая недвижимость на средства материнского капитала, граждане обязаны выделять доли всем членам семьи — супруге, супругу и детям. Если процедура выделения долей не была проведена, это признаётся нарушением закона.

Согласно закону, доли необходимо выделить в течение шести месяцев после погашения кредита. Но сделать это можно, только когда будет снято обременение с недвижимости, купленной на средства материнского капитала.

Доли выделяются всем, кто является членом семьи на момент их выделения. Даже если ранее оформлялось обязательство о выделении долей и кто-то из членов семьи не был учтён. Например, при покупке квартиры в семье было только двое детей, но если к моменту погашения ипотеки появился третий ребёнок, то долю нужно будет выделить и ему. Соглашение о выделении долей можно составить в письменной форме, но далее его необходимо заверить у нотариуса.

Если в семье появились ещё дети, то нужно заключить соглашение у нотариуса о перераспределении долей, далее через МФЦ обратиться с заявлением в Росреестр о регистрации прав на ещё одного ребёнка.

Какую минимальную долю можно выделить детям

Нотариусы и суды рекомендуют выделять доли в размере не менее вложенного материнского капитала. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Размер долей законом не регламентируется. Но нотариусы и суды рекомендуют выделять доли в размере не менее вложенного материнского капитала. Если, например, средства маткапитала составили 16% от стоимости квартиры, то нужно выделить доли суммарно в размере 16% от площади недвижимости. Для семьи из четырёх человек — супруги и двое детей — получится по 4% на каждого.

Если, к примеру, площадь квартиры — 50 кв. м, тогда один квадратный метр — это 1/50, или 2% от площади жилья. Если вам нужно выделить всем по 4%, то получится: доля каждого ребёнка — по 2/50;

доля каждого родителя — по 2/50;

в совместной собственности родителей остаётся — 42/50.

Далее нужно оформить выделение долей. Самый лёгкий вариант — оформить Соглашение о выделении долей в письменной форме. Но если доли выделяются не только детям, но и супругу, то соглашение должен составить нотариус.

Осталось зарегистрировать выделение долей в Росреестре. Для этого нужно подать документы через МФЦ.

Сколько стоит оформление доли

Coглaшениe oб oпpедeлeнии дoлeй чaщe вceгo зaкaзывaют y нoтapиyca, cтoимocть ycлyги — от 5000 рублей. Зачем нужен нотариус? Пpи выдeлeнии дoлeй дeтям нoтapиyc пpoвepяeт пpaвильнocть pacчётa или caм дeлaeт этoт pacчёт. Ecли в ceмьe нecкoлькo дeтeй, нoтapиyc кoнтpoлиpyeт, чтoбы кaждый peбёнoк пoлyчил paвнyю дoлю. Eщё oн пpoвepяeт, чтoбы paзмepы дoлeй cooтвeтcтвoвaли cyммe cepтификaтa нa мaткaпитaл.

Taкжe нoтapиyc дoлжeн пpoвepить пoдлиннocть дoкyмeнтoв. Cвoeй пoдпиcью и пeчaтью oн пoдтвepждaeт, чтo в cдeлкe нeт мoшeнничecтвa: бpaк не фиктивный, cyпpyги нe пытaютcя oбнaличить мaткaпитaл или ocтaвить peбёнкa бeз жилья. Cyпpyги дoлжны вмecтe пpийти к нoтapиycy: этoт фaкт caм пo ceбe пoдтвepждaeт, чтo пapa дeлит квapтиpy дoбpoвoльнo. Cдeлaть вcё oнлaйн или пpийти oднoмy нeльзя. B coглaшeнии нyжны "живыe" пoдпиcи, oтcкaниpoвaнныe и элeктpoнныe нe пoдoйдyт. Hoтapиyc cocтaвляeт coглaшeниe, кoтopым oднoвpeмeннo выдeляeт дoли poдитeлeй и дoли дeтeй.

Hoтapиaльнo зaвepeннoe coглaшeниe отдaют в MФЦ. MФЦ нaпpaвляeт дoкyмeнт в Pocpeecтp.

В каких случаях можно вернуть маткапитал

Бывают случаи, когда граждане хотели бы вернуть маткапитал, потраченный на покупку жилья, обратно в Социальный фонд, чтобы воспользоваться им ещё раз позже. Так бывает, например, когда семья оказывается не в состоянии выплачивать ипотеку за купленную с помощью маткапитала квартиру или когда владелица жилья не хочет выделять долю в квартире кому-то из членов семьи, например супругу, с которым она развелась после приобретения жилья.

Вернуть деньги в бюджет действительно в некоторых случаях можно. И все эти случаи чётко указаны в законе о маткапитале. Их всего три. Без суда вернуть деньги Социальному фонду можно, если вы: Оплачиваете маткапиталом обучение ребёнка.

Внесли маткапитал в счёт договора долевого участия в строительстве (ДДУ), а потом его расторгли.

долевого участия в строительстве (ДДУ), а потом его расторгли. Направили деньги на накопительную часть пенсии, но ещё не достигли пенсионного возраста. Возвращать деньги в других случаях придётся через суд, а затем восстанавливать право на получение маткапитала.

Так, во Владивостоке женщина развелась и не хотела выделять долю в квартире бывшему супругу. Она самовольно перевела потраченную на квартиру сумму маткапитала на счёт Социального фонда и написала заявление, чтобы фонд учёл возврат денег и в дальнейшем восстановил её в праве распоряжаться ими. Но в законе нет нормы, которая позволяла бы вернуть деньги по своему усмотрению. Поэтому фонд отказал.

Суд же, куда обратилась женщина, пояснил, что истица погасила часть своей ипотеки за счёт маткапитала, а значит, использовала его по назначению — улучшила жилищные условия, но не восстановил её прав на выплату. Деньги женщине вернули и обязали выделить доли всем членам семьи, как и положено.

На какую недвижимость можно потратить маткапитал в 2024 году

Существует 8 способов использовать маткапитал для приобретения и ремонта недвижимости. Фото © ТАСС / Валентин Антонов

Согласно закону, с недвижимостью связано лишь одно из пяти возможных направлений использования материнского капитала — это улучшение жилищных условий. То есть потратить средства маткапитала можно только на один вид недвижимости — жильё.

А вот способов потратить эти деньги на жильё существует несколько, так что у граждан тут есть определённый выбор. Так, можно потратить средства материнского капитала на: покупку квартиры или дома;

строительство дома;

строительство или реконструкцию дома;

реконструкцию домов блокированной застройки (с 2024 года);

оплату первого взноса по ипотеке;

оплату основного долга по ипотеке;

покупку жилья по договору участия в долевом строительстве (ДДУ);

оплату вступительного взноса в ЖСК.

Ипотека с материнским капиталом

Есть два варианта использования маткапитала при покупке недвижимости в ипотеку: оплата первого взноса и полное или частичное досрочное погашение ипотеки. В каждом случае Социальный фонд России переведёт денежные средства только после подтверждения целевого использования, то есть покупки недвижимости.

В разных банках отличаются требования к клиентам, которые хотят использовать маткапитал в качестве первого взноса. Ряд банков запрещает оплату первоначального взноса за счёт средств материнского капитала. Некоторые банки, наоборот, позволяют использовать в качестве первого взноса только материнский капитал. Часть банков требует, чтобы помимо первого взноса за счёт материнского капитала у клиента были хоть какие-то собственные средства, из которых он также вносит часть первоначального взноса. В основном такие банки просят от 5 до 15% личных средств.

Если у заёмщика есть собственные средства на первоначальный взнос или банк запрещает использовать материнский капитал как первый взнос, то клиент может потратить маткапитал после получения ипотеки на частичное или полное погашение.

Следует иметь в виду, что при досрочном погашении кредита из средств маткапитала нельзя оплачивать штрафы, пени и проценты за просроченные платежи. Средствами материнского капитала можно оплачивать только основной долг и проценты по основному долгу.

Нюансы использования маткапитала

Поскольку законом предусмотрены лишь пять способов использования материнского капитала, существует целый ряд запретов на операции с ним.

Так, материнский капитал нельзя обналичить полностью. Закон запрещает обналичивать, продавать или обменивать сертификат (ст. 159.2 УК РФ). Ответственность за это несёт в том числе и сам владелец сертификата. Максимально предусмотренное законом наказание — до 10 лет лишения свободы. Поэтому не нужно пользоваться услугами людей, которые предлагают продажу, обналичивание или покупку материнского капитала. Это мошенники.

За счёт денег материнского капитала нельзя погашать займы и кредиты. Это же касается оплаты штрафов, налогов и задолженностей по коммунальным услугам. Единственное исключение в этом запрете — ипотека. Использовать материнский капитал в ипотеке можно.

На деньги из маткапитала нельзя купить дачу или гараж. Материнский капитал можно потратить только на жильё, пригодное для постоянного проживания, а не на любую недвижимость. Это самое главное правило, поэтому купить гараж, участок (даже под ИЖС) или коммерческую недвижимость не получится.

Загородный дом, который пригоден для постоянного проживания, за счёт материнского капитала можно купить или построить самому, а вот приобрести участок, на котором он стоит, нельзя. "Купить участок на материнский капитал нельзя. Также нельзя использовать маткапитал при покупке апартаментов", — отметила гендиректор агентства недвижимости "Бон тон" Валерия Цветкова.

На деньги из материнского капитала нельзя купить ипотечный полис. Оплатить страховку за счёт средств маткапитала не получится, такая возможность попросту не предусмотрена законодательно.

За счёт маткапитала нельзя купить недвижимость у супруга. Закон не запрещает тратить маткапитал на покупку жилья, которое принадлежит родственникам или знакомым. Нет прямого запрета покупать квартиру у матери, комнату у бабушки или загородный дом у бывшего мужа. Единственное ограничение — покупка недвижимости у супруга.

Как можно получить остатки материнского капитала на другие нужды

8 июля президент РФ Владимир Путин пообещал, что сотни тысяч российских семей, на счетах которых мёртвым грузом лежат незначительные суммы, оставшиеся после использования основных средств материнского капитала, смогут получить эти деньги наличными. Было объявлено, что обналичить можно будет до 10 тысяч рублей.

Для того чтобы получить эти средства, гражданам не потребуется куда-то обращаться или писать какие-либо заявления. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, деньги гражданам перечислят автоматически. Однако можно проверить, относитесь ли вы к потенциальным получателям выплаты: для этого нужно узнать, сколько у вас осталось от маткапитала. Выписку со счёта можно получить в разделе "Справки и выписки" на "Госуслугах" или в отделении Соцфонда.

Авторы Владимир Дюжий