7 точных признаков мужской измены: как понять, что есть вторая женщина

Неверность в отношениях — тема, которая волнует многих. И хотя каждый случай уникален, есть общие признаки, по которым можно заподозрить, что у мужа появилась вторая женщина. Мы собрали самые явные сигналы мужской измены, которые помогут понять, что происходит в отношениях на самом деле.

1. Он поставил пароль на свой телефон

Как распознать измену мужа: все неверные мужчины делают это. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Если партнёр стал слишком оберегать свой телефон, постоянно держит его экраном вниз, мгновенно сбрасывает звонки или уходит в другую комнату для разговоров, это может быть тревожным сигналом. Часто такое поведение говорит о том, что ему есть что скрывать.

2. Мужчина поменял имидж

Внезапные изменения во внешности — новый гардероб, стрижка, походы в спортзал и резкий интерес к моде и уходу за собой — могут свидетельствовать о том, что ваш мужчина старается произвести впечатление на кого-то другого. Если раньше возлюбленного не заботили такие вещи, то это повод задуматься.

3. Куда-то стали исчезать деньги

Поведение мужчины при измене. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ESB Professional

Внезапные и необъяснимые траты супруга могут указывать на измену. Если деньги из семейного бюджета начали испаряться, а мужчина не может логично объяснить, куда они ушли, или становится раздражительным при обсуждении финансов, возможно, он тратит их на что-то или кого-то вне семьи.

4. В интиме что-то изменилось

Если партнёр неожиданно предлагает новые эксперименты в постели или, наоборот, избегает близости, это может быть признаком измены. Нередко мужчины, чувствуя вину, стараются «искупить грехи» через активность в сексе либо отдаляются, когда полностью удовлетворены на стороне.

5. Мужчина стал дарить подарки без повода

Как узнать, что мужчина изменяет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / InnerVisionPRO

Подарки и чрезмерное внимание могут быть не просто знаком любви, а попыткой загладить чувство вины. Часто мужчины, изменяя, стараются «подкупить» свою вторую половинку, чтобы она не догадалась о происходящем.

6. Он перестал интересоваться вашими делами

Если раньше вы обсуждали каждый день, а теперь мужу всё равно, как прошёл ваш день, это может говорить о том, что его мысли и чувства теперь направлены к другой женщине. Внимание и забота — важные индикаторы эмоциональной связи, и их отсутствие должно вас насторожить.

7. Он постоянно «на работе»

7 признаков мужской измены. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BAZA Production

Частые задержки на работе, внезапные командировки и новые «дела» могут быть всего лишь прикрытием для встреч на стороне. Если на ваши вопросы он реагирует агрессивно или уклончиво, это может быть ещё одним сигналом того, что в его жизни появилась другая.