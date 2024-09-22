Почему не стоит мечтать о турке из сериалов: 5 вещей, которые русским никогда не понять

Каждому народу присущ свой менталитет и традиции, которые могут казаться странными другим людям. Турция славится богатой историей и прекрасным культурным наследием. Турки чтят свои обычаи и корни. Граждане нашей страны всё больше проникаются их культурой благодаря не только регулярным поездкам на отдых, но и завораживающим турецким сериалам, в которых на самом деле не всё оказывается правдой. Многие женщины стали мечтать о красавце-турке, за которого выйдут замуж и будут жить как в сказке. Однако ожидания могут совсем не совпасть с реальностью. Life.ru расскажет о пяти вещах, которые нам никогда не понять, а в Турции они кажутся нормальными.

1. Чрезмерная эмоциональность

Муж-турок: Плюсы и минусы семейной жизни в Турции. Фото © Кадр из сериала «Чёрная любовь», режиссёры Хилал Сарал, Экин Пандир, сценаристы Аныл Эке, Бурджу Гёргюн Топташ, Озлем Йылмаз / Kinopoisk

Турки славятся своей эмоциональностью и вспыльчивостью не меньше, чем итальянцы. Они запросто могут разговаривать на повышенных тонах и активно жестикулировать, причём так, что покажется, будто они ссорятся или выясняют отношения. Конечно, с ними не соскучишься, однако туркам свойственно преувеличивать и драматизировать. Они могут превратить заурядный спор в конфликт вселенского масштаба и поссориться даже с близкими людьми. Да, семейные разлады не редкость в Турции, поэтому русской невестке придётся с этим смириться.

2. Поголовная нерасторопность

В Турции не принято спешить. Если они что-то не успевают, значит, отложат эти дела на другой день, причём без зазрения совести. Более того, у них никто не любит приходить вовремя, ведь по пути на встречу можно и чашечку кофе выпить, и поболтать со знакомым. Также не забывайте, что все обещания турок насчёт сроков — лживые. Можете смело прибавлять несколько дней к озвученной дате. Сейчас и в России молодые люди стали более халатно относиться к времени и зачастую позволяют себе опаздывать, но, несмотря на новую тенденцию, это всё ещё считается неприличным.

3. Любовь к чистоте

Уборка по-турецки: Как турецкие жёны поддерживают чистоту в доме. Фото © Кадр из сериала «Чёрно-белая любовь», режиссёры Эмир Кхалильзаде, Ясин Услу, сценаристы Эйлем Джанполат, Сема Эргенекон, Эркан Биргёрен / Kinopoisk

Вы, наверное, подумаете, что же плохого в том, что турки любят чистоту? Конечно, всем нравится, когда в доме порядок, вот только в Турции к этому относятся слишком придирчиво. Нередко русские девушки жалуются на восточную свекровь, да и на мужа, за то, что их уборкой вечно недовольны и приходится проводить с тряпкой целый день. Стоит отметить, что для турецких женщин кажется абсолютно нормальным убирать с утра до ночи. Но славянки вряд ли окажутся к такому готовы.

4. Постоянные застолья

Турки ходят в гости по любому поводу, а порой и без него. Хозяйкам, принимающим гостей, придётся ждать, пока они сами захотят уйти, даже если уже будет очень поздно. Также нужно позаботиться и о том, чтобы еда на столе не заканчивалась, ведь позвать на чай с тортиком — дурной тон. Кстати, в Турции не принято накрывать стол, пока гости не вошли в дом, поэтому, когда те наконец-то приходят, хозяйка начинает суетиться и быстро подавать всю еду.

5. Кажутся лучше, чем есть на самом деле

Турецкие подделки пользуются большим спросом на мировом рынке. Фото © Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», режиссёры Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, сценаристы Эрдем Ачикгёз, Ешим Чытак, Дилек Иигюн / Kinopoisk

Конечно, мало кто любит признавать, что в его жизни что-то не так. Турки же стараются сделать всё, чтобы казаться самыми счастливыми, богатыми и успешными. Они не прочь похвастаться дорогостоящими покупками или выдать их за таковые. Этот восточный народ очень любит роскошь, однако позволить её себе могут лишь единицы. Зачастую на турках можно увидеть подделки известных брендов, пусть открыто в этом вам никто и не признается. Также они любят устраивать пышные праздники, на которые приглашают даже друзей друзей. Количество гостей может достигать тысячи. При этом все торжества проходят с размахом, чтобы продемонстрировать своё богатство всем. Нередко на свадьбу туркам приходится копить чуть ли не всю жизнь, но скупиться на ней они точно не будут.