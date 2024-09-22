Советские велосипеды: 5 моделей, о которых мечтали все дети СССР

Советские велосипеды были не просто техникой — они являлись частью жизни каждого ребёнка и подростка, отражением целой эпохи. В 60-х, 70-х и 80-х годах эти велосипеды не только дарили свободу передвижения, но и объединяли дворовые компании и обеспечивали первые самостоятельные приключения. От детского «Зайки» до подросткового «Орлёнка» — каждый имел свою историю, уникальные черты и вклад в советское детство.

«Зайка» — первый шаг на четырёх колёсах (с 1979 года)

Какими были самые популярные велосипеды в СССР? Фото © ТАСС / Виктор Рудько

«Зайка» появился на улицах СССР в конце 70-х годов и стал настоящим хитом среди малышей в возрасте от трёх до семи лет. Этот велосипед разрабатывался львовским заводом мопедов и был специально создан для того, чтобы дети могли безопасно осваивать первые навыки езды. «Зайка» отличался регулируемыми рулевой колонкой и седлом, а также поддерживающими колёсами, которые помогали малышам не падать на крутых поворотах. Эта модель выпускалась на протяжении многих лет и оставалась любимой среди дошкольников до начала 90-х годов, когда производство было приостановлено из-за распада СССР.

«Ласточка» — девичий велосипед с открытой рамой (до конца 70-х)

Любимый велосипед всех советских девчонок «Ласточка». Фото © ТАСС / Юрий Набатов

«Ласточка» — один из самых популярных велосипедов для девочек-подростков, разработанный в 50-х годах и активно выпускавшийся до конца 70-х. Минский велосипедный завод создал его как женский аналог «Орлёнка» — с открытой рамой, которая делала посадку удобной и безопасной. «Ласточка» была настолько популярной, что её можно было встретить в каждом дворе: девочки мчались на велосипеде в школу, на встречу с подружками или просто катались по улицам. Он имел приятный дизайн, лёгкую конструкцию и стал настоящим символом девичьего детства.

«Орлёнок» — символ юности и скорости (с 1949 по 1978 год)

Любимые велосипеды школьников СССР. Фото © Wikipedia

«Орлёнок» производился с 1949 года и стал культовой моделью для мальчиков-подростков. Его выпуск начался на минском заводе, а затем в 50-х годах производственные линии и документацию передали на шяуляйский завод. Велосипед выделялся своей характерной изогнутой рамой и лёгкой конструкцией, которая позволяла подросткам чувствовать себя настоящими гонщиками. На «Орлёнке» можно было увидеть знаменитую заднюю втулку «Торпедо», которая не требовала ремонта долгие годы, и это делало его ещё более желанным. Он выпускался до 1978 года и оставался популярным даже после того, как модели начали обновляться.

«Школьник» — верный друг советского школьника (с 1956 года)

«Школьник» был достаточно лёгким, весил всего около 9 килограммов. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Выпускавшийся с 1956 года горьковским заводом, «Школьник» стал настоящим символом перехода во взрослую жизнь для советских школьников. Сначала модель производилась с закрытой рамой, а позже появилась версия с открытой, которая подходила и для девочек. «Школьник» был достаточно лёгким, весил всего около 9 килограммов, и с ним дети быстро освоили дороги города. Велосипед оставался в производстве до середины 90-х годов, что подчёркивало его популярность среди детей и подростков в СССР и даже после его распада.

«Уралец» — универсал для подростков и взрослых (с 1970 по 1994 год)

Производство велосипеда «Уралец» продолжалось до 1994 года. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Вадим Кожевников

«Уралец» — это модель, которая была рассчитана на подростков, но благодаря прочности и простоте стала популярной и среди взрослых. В 1970 году атигский завод начал серийное производство «Уральца», который славился своей стальной рамой и удобной посадкой. Этот велосипед был настолько надёжным, что мог справляться с любой дорогой — от асфальта до грунтовки. Конструкция позволяла использовать его и для отдыха, и для работы. Производство «Уральца» продолжалось до 1994 года, и он стал одним из последних советских велосипедов, которые собирались даже после распада страны.