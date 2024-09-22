«Уже опоздали»: Россиянам посоветовали не покупать новые автомобили
Автоэксперт Форманчук призвал идти на «вторичку» после подорожания новых машин
Выгодно приобрести новый автомобиль в России сейчас не получится, так как из-за целого ряда факторов стоимость транспортных средств возросла. Однако это не повод отказаться от покупки машины, так как вторичный рынок полон достойных вариантов. Такими выводами с РИА «ФедералПресс» поделился автоэксперт Кирилл Форманчук.
Собеседник агентства подчеркнул, что главной причиной удорожания продукции автоконцернов стало увеличение утилизационного сбора. Кроме того, сыграло роль усложнение логистических цепочек и повышение Центробанком ключевой ставки. Ждать падения цен в ближайшее время точно не стоит, считает Форманчук. Поэтому искать машину мечты лучше на б/у-площадках.
«Все, кто хотел купить авто, уже опоздали это сделать на хоть каких-то приемлемых условиях», — подытожил специалист.
Напомним, что шкала индексации утильсбора начнёт действовать в России уже 1 октября. Рост налога коснётся лишь тех транспортных средств, которые были импортированы из других государств. Отечественный автопром изменения затронуть не должны.
Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark