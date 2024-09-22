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22 сентября, 05:07

«Уже опоздали»: Россиянам посоветовали не покупать новые автомобили

Автоэксперт Форманчук призвал идти на «вторичку» после подорожания новых машин

Выгодно приобрести новый автомобиль в России сейчас не получится, так как из-за целого ряда факторов стоимость транспортных средств возросла. Однако это не повод отказаться от покупки машины, так как вторичный рынок полон достойных вариантов. Такими выводами с РИА «ФедералПресс» поделился автоэксперт Кирилл Форманчук.

Собеседник агентства подчеркнул, что главной причиной удорожания продукции автоконцернов стало увеличение утилизационного сбора. Кроме того, сыграло роль усложнение логистических цепочек и повышение Центробанком ключевой ставки. Ждать падения цен в ближайшее время точно не стоит, считает Форманчук. Поэтому искать машину мечты лучше на б/у-площадках.

«Все, кто хотел купить авто, уже опоздали это сделать на хоть каких-то приемлемых условиях», — подытожил специалист.

Индексация утильсбора: Для чего поднимают ставку и какие будут цены на автомобили в 2024 году
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Напомним, что шкала индексации утильсбора начнёт действовать в России уже 1 октября. Рост налога коснётся лишь тех транспортных средств, которые были импортированы из других государств. Отечественный автопром изменения затронуть не должны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Илья Пушкарев
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