«Ветераны России» требуют наказать художника Шевелева после обвинения СССР в начале ВОВ

Пять лет колонии может грозить художнику Павлу Шевелеву за реабилитацию нацизма. Он обвинил СССР в начале Второй мировой войны.

Как стало известно SHOT, «Ветераны России» попросили Генпрокуратура и СК РФ проверить пост художника Павла Шевелева, в котором тот заявил, что СССР начал Вторую Мировую вместе с Германией. Сообщение вызвало много возмущения в Сети.

«Заявление Павла Шевелева о том, что СССР якобы был союзником фашистской Германии в начале Второй мировой войны, — это вопиющий пример фальсификации истории. Такие высказывания оскорбляют память миллионов советских граждан, которые отдали свои жизни за освобождение мира от нацистской угрозы», — говорится в обращении.

В случае возбуждения уголовного дела по ст. 354.1 «Реабилитация нацизма», Шевелеву может грозить до пяти лет колонии. Сам Павел отказался комментировать своё высказывание. Павел Шевелев стал известен в Сети после своих провальных дебатов с Артемием Лебедевым, где художник высказывался против СВО и критиковал россиян.