Солист Pink Floyd поблагодарил русский народ за победу над нацизмом

Сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к России и поблагодарил за победу над нацистами во время Второй мировой войны. Музыкант отметил храбрость русского народа, который отдал в жертву жизни 22 миллионов человек ради разгрома фашистов.

«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», — сказал Уотерс во время эфира RT.

Роджер Уотерс также отметил, что битву в 1941-1945 годах выиграла именно Россия и её народ.

«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские. Спасибо», — заявил музыкант.