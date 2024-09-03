Солист Pink Floyd поблагодарил русский народ за победу над нацизмом
Роджер Уотерс: Русский народ выиграл войну над нацизмом на Восточном фронте
Сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
Сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к России и поблагодарил за победу над нацистами во время Второй мировой войны. Музыкант отметил храбрость русского народа, который отдал в жертву жизни 22 миллионов человек ради разгрома фашистов.
«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», — сказал Уотерс во время эфира RT.
Роджер Уотерс также отметил, что битву в 1941-1945 годах выиграла именно Россия и её народ.
«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские. Спасибо», — заявил музыкант.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна всегда будет помнить об этой победе. Он также назвал её священной. Глава государства добавил, что народ России никогда не забудет, какой ценой их предкам дался успех во Второй мировой войне.