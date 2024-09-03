Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 08:45

Солист Pink Floyd поблагодарил русский народ за победу над нацизмом

Роджер Уотерс: Русский народ выиграл войну над нацизмом на Восточном фронте

Сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Сооснователь и бывший солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился к России и поблагодарил за победу над нацистами во время Второй мировой войны. Музыкант отметил храбрость русского народа, который отдал в жертву жизни 22 миллионов человек ради разгрома фашистов.

«Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли», — сказал Уотерс во время эфира RT.

Роджер Уотерс также отметил, что битву в 1941-1945 годах выиграла именно Россия и её народ.

«Войну выиграли вы на Восточном фронте. Вы. Это были вы, русские. Спасибо», — заявил музыкант.

"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации
"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна всегда будет помнить об этой победе. Он также назвал её священной. Глава государства добавил, что народ России никогда не забудет, какой ценой их предкам дался успех во Второй мировой войне.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Роджер Уотерс
  • Вторая Мировая Война
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров