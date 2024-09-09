Премьер Словакии осудил группировки ВСУ с нацистской символикой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал строить образовательную программу на основе антифашизма. Кроме того, он осудил отсутствие международной реакции на символику нацистов в рядах ВСУ.

«Мы все говорим о фашизме, нацизме и в то же время молча терпим тот факт, что по Украине бегают подразделения, имеющие очень чёткий ярлык, связанный с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещёнными», — сказал политик в ходе визита в музей Холокоста в словацком городе Середь, передаёт агентство TASR.

По словам словацкого политика, мировое сообщество должно осудить нахождение в зоне СВО украинских отрядов, которые не скрывают своей приверженности фашизму. Он отметил, что сейчас транслируется много фейков по теме Холокоста, оскорбляющих память жертв этой трагедии. Кроме того, он призвал каждого школьника своей страны посетить музей Холокоста, чтобы «увидеть своими глазами, через фотографии, что сотворили нацисты и фашисты».

А ранее Life.ru рассказывал, что в слитой базе данных боевиков украинского «Азова»* заметили множество нацистов, которые не скрывают своих убеждений. Они восхваляют Гитлера, носят нацистские символы и кидаются острыми заявлениями. Например, в числе открытых фанатов фюрера оказался старший лейтенант Евгений Добровинский, который носит позывной «Німець». На его страничке также можно найти фото Гитлера.