В Словакии напомнили о вкладе СССР в разгром фашизма
Фицо: В Словакии появились сомневающиеся во вкладе СССР в разгром фашизма
Вклад советских воинов в разгром фашизма неоспорим, однако сейчас роль СССР начали подвергать сомнению, в том числе, и в Словакии. Такое заявление в эфире канала «Россия-1» сделал словацкий премьер Роберт Фицо.
«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению. С другой стороны, я рад, что всё ещё сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нёс самое тяжёлое бремя, но и самом Словацком национальном восстании», — подчеркнул Фицо.
Ранее были обнародованы уникальные данные советской разведки, в которых говорилось о планах властей Франции и Соединённого Королевства напасть на Советский Союз в начале 1940 года. Удар по СССР они планировали нанести с финской территории и с Кавказа.
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