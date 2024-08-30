Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 01:40

В Словакии напомнили о вкладе СССР в разгром фашизма

Фицо: В Словакии появились сомневающиеся во вкладе СССР в разгром фашизма

Вклад советских воинов в разгром фашизма неоспорим, однако сейчас роль СССР начали подвергать сомнению, в том числе, и в Словакии. Такое заявление в эфире канала «Россия-1» сделал словацкий премьер Роберт Фицо.

«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению. С другой стороны, я рад, что всё ещё сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нёс самое тяжёлое бремя, но и самом Словацком национальном восстании», — подчеркнул Фицо.

Историк раскрыл, как СССР удалось избежать немецкого ядерного удара летом 1945 года
Историк раскрыл, как СССР удалось избежать немецкого ядерного удара летом 1945 года

Ранее были обнародованы уникальные данные советской разведки, в которых говорилось о планах властей Франции и Соединённого Королевства напасть на Советский Союз в начале 1940 года. Удар по СССР они планировали нанести с финской территории и с Кавказа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lakeev

Оксана Попова
  • Новости
  • Словакия
  • Роберт Фицо
  • Мировая политика
  • Политика
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров