В Словакии напомнили о вкладе СССР в разгром фашизма

Вклад советских воинов в разгром фашизма неоспорим, однако сейчас роль СССР начали подвергать сомнению, в том числе, и в Словакии. Такое заявление в эфире канала «Россия-1» сделал словацкий премьер Роберт Фицо.

«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению. С другой стороны, я рад, что всё ещё сильно поколение политиков Словакии, которое говорит правду не только о том, чем была Вторая мировая война, кто нёс самое тяжёлое бремя, но и самом Словацком национальном восстании», — подчеркнул Фицо.