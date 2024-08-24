Задачей ставится захват Ленинграда: Рассекречены архивы о решении Франции и Британии напасть на СССР

Власти Франции и Соединённого Королевства в начале 1940 года хотели напасть на Советский Союз, который тогда воевал с Финляндией. Как следует из данных советской разведки, которые приводятся в документе Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой, они хотели нанести удар по СССР с финской территории и с Кавказа.

Согласно предоставленным сведениям, было обнародовано послание народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны СССР Клименту Ворошилову от 13 января 1940 года. Оно было основано на информации, переданной в Москву из Парижа знаменитым резидентом отечественной внешней разведки Львом Василевским.

«На последнем заседании Высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР. На основе этого решения для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах», — писал тогда Берия.

Руководитель НКВД сообщал, что данное решение Высшего военного совета, который на тот момент являлся высшим органом военного руководства Англии и Франции, возглавляемым премьер-министрами обеих стран, привело к отставке выступавшего против войны с СССР британского государственного секретаря по военным делам Лесли Хор-Белиши. Помимо того, сообщалось, что ярыми сторонниками боевого противостояния с Москвой были французские генералы Максим Вейган, Морис Гамелен и их британские коллеги Стендиш Горт, Эдмунд Уильям Айронсайд.

«Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера. Для этой цели решено направить в Финляндию канадские войска, из которых одна дивизия уже прибыла в Англию, и захватить порт Петсамо как базу для действий против Мурманска и Архангельска. Главной задачей ставится захват Ленинграда, что, по мнению союзников, должно нанести сильный удар СССР», — заявлял Берия.

Он подчёркивал, что также предполагалось создание «национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов». Нарком НКВД отмечал, что для обоснования своих действий против Советского Союза Париж и Лондон готовили акцию с фейками и собирались опубликовать «Голубую книгу» об англо-франко-советских переговорах с возложением всей вины за их провал на СССР.

«Авторам книги необходимо доказать, что белое — это чёрное, и вообще поставить всё вверх дном», — подчёркивалось в сообщении.

Впоследствии выход в свет данного сборника фейков был отложен из-за французов, которые хотели сделать эту книгу более антисоветской. В результате она так и не вышла в тираж, потому что Западной Европе стало не до этого в связи с успехами Гитлера на фронте, а также к тому времени уже была завершена советско-финская война.