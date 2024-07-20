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20 июля, 01:52

ФСБ рассекретила новые архивные материалы о покушении на Гитлера

ФСБ рассекретила архивные документы о дрожащих из-за покушения руках Гитлера

ФСБ рассекретила архивные документы о дрожащих из-за покушения руках Гитлера. Обложка © ИТАР-ТАСС / PHOTAS / DPA

ФСБ рассекретила архивные документы о дрожащих из-за покушения руках Гитлера. Обложка © ИТАР-ТАСС / PHOTAS / DPA

Федеральная служба безопасности РФ предоставила журналистам новые архивные материалы, касающиеся покушения на рейхсканцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера, которое произошло 80 лет назад. Как сообщают корреспонденты РИА "Новости", в распоряжении которых оказались эти документы, в них содержатся фотокопии показаний экс-главы личной охраны главаря нацистской Германии, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера.

Журналисты напомнили об операции "Валькирия", которая представляла собой попытку покушения на Гитлера 24 июля 1944 года в его ставке "Вольфшанце", располагавшейся в Восточной Пруссии. В результате случившегося заговорщики, среди которых были высшие офицеры, не смогли убить фюрера, а после взрыва он остался жив и лишь получил травмы.

Раттенхубер сообщил органам госбезопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны, что Гитлер также получил нервный шок, из-за чего у него дрожали руки. Этот нервный шок, по словам начальника гитлеровской охраны, значительно усилился в марте-апреле 1945 года.

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Ранее Life.ru писал, что Гитлер перед самоубийством был "сломлен" и не желал попадать в плен. Как указано в рассекреченных ФСБ документах, это следует из рассказа бывшего командира миномётного полка Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше.

Алексей Соловьёв
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