ФСБ рассекретила новые архивные материалы о покушении на Гитлера

Федеральная служба безопасности РФ предоставила журналистам новые архивные материалы, касающиеся покушения на рейхсканцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера, которое произошло 80 лет назад. Как сообщают корреспонденты РИА "Новости", в распоряжении которых оказались эти документы, в них содержатся фотокопии показаний экс-главы личной охраны главаря нацистской Германии, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера.

Журналисты напомнили об операции "Валькирия", которая представляла собой попытку покушения на Гитлера 24 июля 1944 года в его ставке "Вольфшанце", располагавшейся в Восточной Пруссии. В результате случившегося заговорщики, среди которых были высшие офицеры, не смогли убить фюрера, а после взрыва он остался жив и лишь получил травмы.

Раттенхубер сообщил органам госбезопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны, что Гитлер также получил нервный шок, из-за чего у него дрожали руки. Этот нервный шок, по словам начальника гитлеровской охраны, значительно усилился в марте-апреле 1945 года.