Историк раскрыл, как СССР удалось избежать немецкого ядерного удара летом 1945 года

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с RG.ru раскрыл подробности подготовки нацистской Германии к ядерному удару по Советскому Союзу. Рассекреченный ФСБ РФ документ говорит о том, что Гитлер собирался применить оружие в июне 1945 года.

Историк отметил, что немцы ещё в декабре 1938 года провели расщепление ядра атома урана. К 1941 году они опережали США и СССР в создании атомной бомбы. Уран доставлялся Третьему рейху из оккупированных Норвегии, Чехословакии, а также Бельгийского Конго. Основным руководителем всех работ по новейшим видам вооружения был генерал Дорнбергер, который отвечал за производство "Фау-1" и "Фау-2", а также атомных бомб.

"Научный потенциал и ресурсы позволяли надеяться Гитлеру, что атомная бомба будет создана в ближайшее время. Помешало то, что ресурсы Германия 1941 года направляла на советско-германский фронт. А после разгрома немцев под Сталинградом не хватило сил и ресурсов заниматься всеми проблемами сразу", — заявил Мягков.

Зимой 1945 года все исследовательские ядерные мощности были перенесены в Южную Германию. Видя угрозу со стороны Красной армии, Гитлер надеялся дойти до Урала и Средней Азии и там разбомбить советские города, но не успел. 9 мая 1945 года СССР праздновал победу в войне с нацистской Германией.

"Слова о том, что "мир спас советский солдат", ввиду публикации документов ФСБ России обрели новое звучание: речь идёт не только об избавлении мира от "коричневой чумы", но также и о том, что благодаря подвигу Красной армии удалось избежать ядерной катастрофы", — заключил эксперт.