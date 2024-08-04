Экстрасенс сделала заявление о начале третьей мировой и назвала виновных во "вселенском апокалипсисе"
Экстрасенс Абравитова: Бояться применения ядерного оружия не стоит
В последние пару лет главным страхом многих людей является начало третьей мировой войны. В особенности народ тревожат угрозы Запада о применении ядерного оружия. Стоит ли бояться такого исхода конфликта на Украине, рассказала экстрасенс Марианна Абравитова в разговоре с сайтом МК.ru.
По мнению экстрасенса, третья мировая война уже фактически началась. Стоит только посмотреть на то, что происходит в разных точках земного шара, чтобы это понять. Мир буквально зажёгся конфликтами, и они будут продолжаться ещё какое-то время. Однако самого страшного исхода — применения ядерного оружия — бояться всё-таки не надо.
"Слава Богу, человечество находится на таком цивилизованном витке, когда силы интеллектуальные и мудрые удержат оголтелых политиков, мечтающих устроить вселенскую бойню. Всё то, что мы можем наблюдать сейчас относительно начала третьей мировой войны, — это потрясание кулаками", — отметила экстрасенс.
Также она подчеркнула, что "вселенский апокалипсис" на планете хотят устроить не совсем психически здоровые люди. И несмотря на то, что сейчас происходит серьёзное нагнетание обстановки, планам этих людей не суждено сбыться.
"Уже сейчас мы видим движение к миру, и с каждым месяцем оно будет усиливаться", — заявила экстрасенс.
Ранее о желании предотвратить третью мировую войну заявил Дональд Трамп. Он отметил, что в кратчайшие сроки урегулирует конфликт на Украине, если вновь станет президентом США. Однако "ждунам Трампа" в России обольщаться не стоит. Им напомнили, что победа Москвы в СВО в планы кандидата на пост американского главы не входит.