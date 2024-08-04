Экстрасенс сделала заявление о начале третьей мировой и назвала виновных во "вселенском апокалипсисе"

В последние пару лет главным страхом многих людей является начало третьей мировой войны. В особенности народ тревожат угрозы Запада о применении ядерного оружия. Стоит ли бояться такого исхода конфликта на Украине, рассказала экстрасенс Марианна Абравитова в разговоре с сайтом МК.ru.

По мнению экстрасенса, третья мировая война уже фактически началась. Стоит только посмотреть на то, что происходит в разных точках земного шара, чтобы это понять. Мир буквально зажёгся конфликтами, и они будут продолжаться ещё какое-то время. Однако самого страшного исхода — применения ядерного оружия — бояться всё-таки не надо.

"Слава Богу, человечество находится на таком цивилизованном витке, когда силы интеллектуальные и мудрые удержат оголтелых политиков, мечтающих устроить вселенскую бойню. Всё то, что мы можем наблюдать сейчас относительно начала третьей мировой войны, — это потрясание кулаками", — отметила экстрасенс.

Также она подчеркнула, что "вселенский апокалипсис" на планете хотят устроить не совсем психически здоровые люди. И несмотря на то, что сейчас происходит серьёзное нагнетание обстановки, планам этих людей не суждено сбыться.

"Уже сейчас мы видим движение к миру, и с каждым месяцем оно будет усиливаться", — заявила экстрасенс.