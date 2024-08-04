"Ждунов Трампа" в РФ призвали не надеяться на быстрое восстановление отношений с США

"Ждунам Трампа" стоит помнить, что для России нет разницы, кто станет президентом США. Такое мнение выразил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.

Несмотря на то что Дональд Трамп обещал уладить конфликт на Украине всего за сутки, если вновь станет президентом Америки, обольщаться не стоит. Малофеев отметил, что победа Москвы в СВО в планы Трампа не входит. Ждать, что отношения России и Запада сразу наладятся, тоже не надо.

"Теперь у нас появилась категория "ждунов Трампа". Думают: придёт Трамп — и, соответственно, опять камамбер будет прямо из Франции идти, а не через Турцию поставляться", — саркастично заявил Малофеев.

Предприниматель назвал это лишь "прекраснодушными мечтаниями". Он отметил, что Трамп не любит Россию, поэтому обольщаться не стоит. Он просто любит Америку.