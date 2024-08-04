"Ждунов Трампа" в РФ призвали не надеяться на быстрое восстановление отношений с США
Малофеев: "Ждунам Трампа" не стоит обольщаться, ведь он не любит Россию
"Ждунам Трампа" стоит помнить, что для России нет разницы, кто станет президентом США. Такое мнение выразил учредитель "Царьграда" Константин Малофеев.
Несмотря на то что Дональд Трамп обещал уладить конфликт на Украине всего за сутки, если вновь станет президентом Америки, обольщаться не стоит. Малофеев отметил, что победа Москвы в СВО в планы Трампа не входит. Ждать, что отношения России и Запада сразу наладятся, тоже не надо.
"Теперь у нас появилась категория "ждунов Трампа". Думают: придёт Трамп — и, соответственно, опять камамбер будет прямо из Франции идти, а не через Турцию поставляться", — саркастично заявил Малофеев.
Предприниматель назвал это лишь "прекраснодушными мечтаниями". Он отметил, что Трамп не любит Россию, поэтому обольщаться не стоит. Он просто любит Америку.
"Это разные вещи: любить Россию и любить Америку. А глобалисты, которые сейчас у власти во главе со стариком Байденом, не любят не то что Россию, но и Америку тоже. Они любят только свои либеральные мантры, масонские завывания, сходки. Считают, что они управляют миром, должны превратить нас всех в трансгендеров. То есть у них там свой план. Поэтому вот в чём разница между Трампом и Байденом: не в отношении к России, а в отношении к самим США", — подчеркнул Малофеев.
Напомним, 21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Это случилось после его провальных дебатов с Трампом, многочисленных публичных конфузов и подхваченного им коронавируса. Своей преемницей в борьбе за президентский пост от Демократической партии 81-летний политик назвал Камалу Харрис. 2 августа Демпартия США проголосовала за выдвижение Харрис в президенты. Её дебаты с Дональдом Трампом могут состояться 4 сентября в Пенсильвании.