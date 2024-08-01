Песков раскрыл, как Путин отреагировал на стрельбу в Трампа

Президент России Владимир Путин удивился покушению на бывшего и возможного будущего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время выборов безопасность должна обеспечиваться на высоком уровне.

"Наверное, можно сказать, что был весьма и весьма удивлён, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединённые Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы", — указал официальный представитель Кремля.