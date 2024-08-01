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1 августа, 15:57

Песков раскрыл, как Путин отреагировал на стрельбу в Трампа

Песков: Путин был весьма удивлён покушением на Трампа в США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин удивился покушению на бывшего и возможного будущего американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время выборов безопасность должна обеспечиваться на высоком уровне.

"Наверное, можно сказать, что был весьма и весьма удивлён, потому что, принимая во внимание уровень, который должен обеспечиваться для охраны участников политической борьбы во время выборов, тем более такой страны, как Соединённые Штаты, конечно, в наше время должен минимизировать такие опасности и угрозы", — указал официальный представитель Кремля.

Как пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда", Песков осуждает подобные нападения.

Появилось видео со стрелявшим в Трампа прямо перед покушением
Появилось видео со стрелявшим в Трампа прямо перед покушением

Напомним, что покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. Журналист Такер Карлсон считает, что после этого инцидента всё изменилось, а Трамп стал лидером нации.

Дарья Нарыкова
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