Появилось видео со стрелявшим в Трампа прямо перед покушением

Стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа было хорошо видно с трибуны, где выступал политик. Об том свидетельствует видеозапись, которую опубликовал телеканал Fox News.

Стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа было хорошо видно с трибуны, где выступал политик. Видео © X / Fox News

Запись, вероятно сделанная сторонником Трампа, показывает, как 20-летний Томас Мэтью Крукс перед выстрелом перемещается по крыше и занимает позицию. На кадрах чётко видно, что преступник занимает место на крыше, откуда затем открывает огонь по кандидату в президенты.