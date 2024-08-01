Появилось видео со стрелявшим в Трампа прямо перед покушением
Fox: Открывшего огонь по Трампу было хорошо видно с трибуны
Стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа было хорошо видно с трибуны, где выступал политик. Об том свидетельствует видеозапись, которую опубликовал телеканал Fox News.
Стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа было хорошо видно с трибуны, где выступал политик. Видео © X / Fox News
Запись, вероятно сделанная сторонником Трампа, показывает, как 20-летний Томас Мэтью Крукс перед выстрелом перемещается по крыше и занимает позицию. На кадрах чётко видно, что преступник занимает место на крыше, откуда затем открывает огонь по кандидату в президенты.
Напомним, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте.
X / Fox News