В России после покушения на Трампа вырос спрос на роман Стивена Кинга

После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа продажи романа Стивена Кинга "Мёртвая зона" в России выросли в пятнадцать раз. Об этом сообщает " Газета.ru " со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса "Литрес".

Всего за неделю продажи произведения, сюжет которого перекликается с событиями в США, превысили показатели всей первой половины 2024 года. Если в начале июля продавалось 4-6 экземпляров в день, то на прошлой неделе — не менее 100 книг, а в пиковые дни — не менее 200. Книга стала второй среди самых продаваемых на неделе.