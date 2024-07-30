В России после покушения на Трампа вырос спрос на роман Стивена Кинга
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Jonah Elkowitz
После покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа продажи романа Стивена Кинга "Мёртвая зона" в России выросли в пятнадцать раз. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса "Литрес".
Всего за неделю продажи произведения, сюжет которого перекликается с событиями в США, превысили показатели всей первой половины 2024 года. Если в начале июля продавалось 4-6 экземпляров в день, то на прошлой неделе — не менее 100 книг, а в пиковые дни — не менее 200. Книга стала второй среди самых продаваемых на неделе.
Напомним, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте.