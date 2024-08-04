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4 августа, 00:35

Трамп поздравил Путина с проведением великолепной сделки по обмену с Западом

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, выступая перед сторонниками в Атланте. Политик поздравил бывшего коллегу с успешным проведением исторической сделки по обмену заключёнными между РФ и странами Запада.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил ещё одну великолепную сделку", — произнёс кандидат в президенты, назвав итоги обмена "ужасными" для Вашингтона.

Трамп похвалил Москву за феноменальный успех после обмена заключёнными
Трамп похвалил Москву за феноменальный успех после обмена заключёнными

Крупнейший за последние годы обмен заключёнными состоялся с участием РФ, Белоруссии, США, Германии, Словении, Польши и Норвегии 1 августа. На родину удалось вернуть восемь человек: сотрудника спецслужб Вадима Красикова, супружескую пару Артёма и Анну Дульцевых, Вадима Конощёнка, Павла Рубцова, Романа Селезнёва, Владислава Клюшина и Михаила Микушина. Их в аэропорту Внуково лично встретил Владимир Путин. Россия в ответ передала 16 человек.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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