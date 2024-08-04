Трамп поздравил Путина с проведением великолепной сделки по обмену с Западом
Экс-президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, выступая перед сторонниками в Атланте. Политик поздравил бывшего коллегу с успешным проведением исторической сделки по обмену заключёнными между РФ и странами Запада.
"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил ещё одну великолепную сделку", — произнёс кандидат в президенты, назвав итоги обмена "ужасными" для Вашингтона.
Крупнейший за последние годы обмен заключёнными состоялся с участием РФ, Белоруссии, США, Германии, Словении, Польши и Норвегии 1 августа. На родину удалось вернуть восемь человек: сотрудника спецслужб Вадима Красикова, супружескую пару Артёма и Анну Дульцевых, Вадима Конощёнка, Павла Рубцова, Романа Селезнёва, Владислава Клюшина и Михаила Микушина. Их в аэропорту Внуково лично встретил Владимир Путин. Россия в ответ передала 16 человек.
Flickr / Trump White House Archived