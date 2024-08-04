Трамп поздравил Путина с проведением великолепной сделки по обмену с Западом

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, выступая перед сторонниками в Атланте. Политик поздравил бывшего коллегу с успешным проведением исторической сделки по обмену заключёнными между РФ и странами Запада.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил ещё одну великолепную сделку", — произнёс кандидат в президенты, назвав итоги обмена "ужасными" для Вашингтона.