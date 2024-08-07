ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР в 1945 году

ФСБ России рассекретила и обнародовала архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии. По данным спецслужбы, Адольф Гитлер планировал применить это оружие против СССР в июне 1945 года.

Показания о создании немецкой атомной бомбы советским следователям дал крупный нацистский чиновник группенфюрер Вернер Вехтер в октябре 1945 года, документы по его делу и опубликовала ФСБ. Как следует из показаний, гитлеровцы хотели с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.

Вехтер заявлял, что не располагал точными данными о применении бомб против СССР, но он рассказал следствию об отдельных "признаках" и разговорах, которые давали ему "основание полагать о возможном применении атомной бомбы в войне летом 1945 года".

"В одной из бесед со мной государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени всё должно измениться к лучшему и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", — говорил Вехтер.

Также, по его словам, марте 1945-го рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс просил сделать гороскопы о судьбе Гитлера на июнь, так как июнь якобы считался особенно благоприятным для Гитлера".

"При сопоставлении с другими данными я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года", — заключил Вехтер.