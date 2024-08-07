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7 августа, 07:55

ФСБ раскрыла планы Гитлера применить атомную бомбу против СССР в 1945 году

ФСБ России рассекретила и обнародовала архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии. По данным спецслужбы, Адольф Гитлер планировал применить это оружие против СССР в июне 1945 года.

Показания о создании немецкой атомной бомбы советским следователям дал крупный нацистский чиновник группенфюрер Вернер Вехтер в октябре 1945 года, документы по его делу и опубликовала ФСБ. Как следует из показаний, гитлеровцы хотели с помощью дальнобойных баллистических ракет "Фау-2" наносить ядерные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.

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Вехтер заявлял, что не располагал точными данными о применении бомб против СССР, но он рассказал следствию об отдельных "признаках" и разговорах, которые давали ему "основание полагать о возможном применении атомной бомбы в войне летом 1945 года".

"В одной из бесед со мной государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени всё должно измениться к лучшему и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных ему лиц заявил: "Да простит мне Бог последние 14 дней войны", — говорил Вехтер.

Также, по его словам, марте 1945-го рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс просил сделать гороскопы о судьбе Гитлера на июнь, так как июнь якобы считался особенно благоприятным для Гитлера".

"При сопоставлении с другими данными я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного вооружения, рассчитанного на июнь 1945 года", — заключил Вехтер.

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Но планам Гитлера не суждено было сбыться — в мае 1945 года нацистская Германия капитулировала. Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Гитлер перед самоубийством был "сломлен" и не желал попадать в плен. Как указано в рассекреченных ФСБ документах, это следует из рассказа бывшего командира миномётного полка Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше.

Обложка ©

ТАСС/ASSOCIATED PRESS

Александра Вишнякова
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