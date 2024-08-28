В слитой базе с данными боевиков украинского «Азова»* множество нацистов, которые не скрывают своих убеждений. Они восхваляют Гитлера, носят нацистские символы и кидаются острыми заявлениями.

Как выяснили в РИА «Новости», на странице старшего лейтенанта Дмитрия Коротаева в соцсетях галерея переполнена фото Гитлера, символами СС, изображениями солдат вермахта. А старший лейтенант Андрей Лапан на фотографиях позирует на фото с книгой немецкого политика «Моя борьба» (Mein Kampf**).

«Да расизму, сексизму, языческим богам, нацистическим хозяевам», — говорится под постом Лапан.

Также в числе открытых фанатов нацизма оказался старший лейтенант Евгений Добровинский, который носит позывной «Німець». На его страничке также можно найти фото Гитлера. А боец Станислав Безгин с позывным «Адольф» и вовсе поставил австрийского художника на аватарку. Кроме того, в сетях он пишет под ником Adolf Smaus. Убеждения боевики группировки, как видно, скрывать особо и не пытались. В рядах ВСУ часто довольно встречаются «Адольф», «Нацик», «Белый вождь» и другие позывные, которые отражают всю суть киевского режима.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры«) обнародовала почти 7700 представителей обновлённого нацистского полка «Азов»*. Также ребята показали 4 тысячи фотографий. Как рассказали хакеры, ряд лиц из нового «Азова»* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в тексте, а также пошли воевать повторно.