Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры«) обнародовала почти 7700 представителей обновлённого нацистского полка «Азов»*. Также ребята показали 4 тысячи фотографий.

Хакеры показали данные почти 7,7 тысячи боевиков «Азова»*. Видео © RaHDit

«Это самый масштабный «слив» данных противника с момента запуска проекта «НемеZида». Новый «Азов»* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимые, с отклонениями и т.д. Ряд лиц из нового «Азова»* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно», — рассказали Life.ru хакеры.

Среди боевиков «Азова»* есть как граждане Украины, так и иностранные наёмники из Швеции, США и Европы. Все они воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

Например, в рядах Киева есть Артём Мотыга 1992 года рождения из Днепропетровска. Он числится стрелком в звании старшего сержанта. Также Артём Кекух 1995 года рождения. Киевский боец служит в полевом узле связи с позывным «Самурай». На размещённой на сайте фотографии всё его тело расписано татуировками. Среди солдат также есть и девушка. Это Анастасия Васильченко 1993 года рождения. Сейчас она является оператором в звании рядового из штаба противотанкового батальона.

Среди наёмников хакеры нашли шведа Матиаса Густавссона. 49-летний боец был взят в плен в Мариуполе два года назад. Его приговорили к смертной казни в ДНР, но в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он уже был в «Азове»*.

Ранее хакеры из RaHDit также публиковали большой список иностранных наёмников ВСУ. Ребята обнародовали данные 3,2 тысячи человек. Среди них множество солдат являются гражданами США, Европы и даже стран Прибалтики.