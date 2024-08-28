Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 07:27

«Злые русские хакеры‎» провернули самый масштабный слив данных боевиков «Азова»*

Хакеры из RaHDit опубликовали данные почти 7,7 тысячи боевиков «Азова»*

Боевик «Азова»* Кекух Артём. Фото © RaHDit

Боевик «Азова»* Кекух Артём. Фото © RaHDit

Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры«) обнародовала почти 7700 представителей обновлённого нацистского полка «Азов»*. Также ребята показали 4 тысячи фотографий.

Хакеры показали данные почти 7,7 тысячи боевиков «Азова»*. Видео © RaHDit

«Это самый масштабный «слив» данных противника с момента запуска проекта «НемеZида». Новый «Азов»* перенял традиции старого — здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимые, с отклонениями и т.д. Ряд лиц из нового «Азова»* ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно», — рассказали Life.ru хакеры.

Среди боевиков «Азова»* есть как граждане Украины, так и иностранные наёмники из Швеции, США и Европы. Все они воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

Суд приговорил к 6 годам тюрьмы хакера группы, обворовавшей банки на ₽168 млн
Суд приговорил к 6 годам тюрьмы хакера группы, обворовавшей банки на ₽168 млн

Например, в рядах Киева есть Артём Мотыга 1992 года рождения из Днепропетровска. Он числится стрелком в звании старшего сержанта. Также Артём Кекух 1995 года рождения. Киевский боец служит в полевом узле связи с позывным «Самурай». На размещённой на сайте фотографии всё его тело расписано татуировками. Среди солдат также есть и девушка. Это Анастасия Васильченко 1993 года рождения. Сейчас она является оператором в звании рядового из штаба противотанкового батальона.

Среди наёмников хакеры нашли шведа Матиаса Густавссона. 49-летний боец был взят в плен в Мариуполе два года назад. Его приговорили к смертной казни в ДНР, но в итоге обменяли на российского военнослужащего. В 2024 году он уже был в «Азове»*.

Ранее хакеры из RaHDit также публиковали большой список иностранных наёмников ВСУ. Ребята обнародовали данные 3,2 тысячи человек. Среди них множество солдат являются гражданами США, Европы и даже стран Прибалтики.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

За Дурова! Хакеры «‎ударами возмездия» обрушили ряд французских сайтов
За Дурова! Хакеры «‎ударами возмездия» обрушили ряд французских сайтов
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров