Суд приговорил к 6 годам тюрьмы хакера группы, обворовавшей банки на ₽168 млн

Басманный суд Москвы приговорил к шести годам тюрьмы Антона Екименко — одного из хакеров группы, которая обворовала три банка на сумму свыше 168 миллионов рублей. Об этом говорится в публикации пресс-службы столичной прокуратуры.

«Басманный районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего Антона Екименко <...> С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Екименко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

Суд признал Екименко виновным в мошеннических действиях в составе организованной группы в особо крупном размере в сфере информационных технологий, а также в участии в преступном сообществе. Приговоры его подельникам огласили ранее: они тоже получили сроки в колониях, однако самому Екименко удалось скрыться от правосудия. Его объявили в розыск и задержали в 2022 году, после чего производство в рамках уголовного дела было продолжено.

Суду удалось установить, что Екименко и его пособники разработали приложение, которое позволяло удалённо направлять банкам данные о фиктивных технических авторизационных реверсивных операциях, иначе говоря — транзакциях по отмене прямых операций, и манипулировали этой информацией. Это позволяло им снимать средства с банковских карт, или пополнять их, а также контролировать отмены списаний и восстановление баланса. В результате их действий с июля по ноябрь 2014 года три банка понесли ущерб в размере более 168 миллионов рублей.