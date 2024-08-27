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27 августа, 07:40

Суд в Москве оставил под стражей курьершу, забравшую у Долиной миллионы

Курьеру Анжеле Цырульниковой, которая помогала мошенникам заполучить деньги певицы Ларисы Долиной, отказали в удовлетворении жалобы, оставив её под стражей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своём телеграм-канале.

Апелляционная инстанция отказала курьеру, получившей деньги у Долиной. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Долина могла месяцами скрывать от родных "сделку" на 200 млн из-за уловки аферистов
Долина могла месяцами скрывать от родных "сделку" на 200 млн из-за уловки аферистов

Как ранее рассказывал Life.ru, Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников, которым она сама продала свою московскую квартиру и ещё 200 миллионов рублей отдала впридачу. Часть этой суммы улетела на счета аферистов, другая часть — наличными курьеру, которой оказалась 53-летняя Анжела. Её позже задержали в Балашихе. Женщина работала тренером по пилатесу и стретчингу. Несколько лет назад она получила диплом о профессиональной переподготовке на тренера. Сейчас народная артистка через суд пытается заполучить назад проданное жилище.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Владимир Озеров
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