Суд в Москве оставил под стражей курьершу, забравшую у Долиной миллионы
Курьеру Анжеле Цырульниковой, которая помогала мошенникам заполучить деньги певицы Ларисы Долиной, отказали в удовлетворении жалобы, оставив её под стражей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своём телеграм-канале.
Апелляционная инстанция отказала курьеру, получившей деньги у Долиной. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — сказано в сообщении.
Как ранее рассказывал Life.ru, Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников, которым она сама продала свою московскую квартиру и ещё 200 миллионов рублей отдала впридачу. Часть этой суммы улетела на счета аферистов, другая часть — наличными курьеру, которой оказалась 53-летняя Анжела. Её позже задержали в Балашихе. Женщина работала тренером по пилатесу и стретчингу. Несколько лет назад она получила диплом о профессиональной переподготовке на тренера. Сейчас народная артистка через суд пытается заполучить назад проданное жилище.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы