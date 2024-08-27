Суд в Москве оставил под стражей курьершу, забравшую у Долиной миллионы

Курьеру Анжеле Цырульниковой, которая помогала мошенникам заполучить деньги певицы Ларисы Долиной, отказали в удовлетворении жалобы, оставив её под стражей. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своём телеграм-канале.