Лариса Долина через суд пытается вернуть свою квартиру в Москве стоимостью 112 млн

Попавшая в ловушку аферистов певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры стоимостью 112 млн рублей, мать-одиночку Полину Лурье. Как сообщает SHOT, в настоящее время именно она является официальной собственницей недвижимости.

Полина Лурье. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, заявление в Хамовнический районный суд поступило от певицы 19 августа. Долина требует признать сделку о продаже её квартиры в Хамовниках недействительной. Если суд удовлетворит требования Долиной, она получит жильё назад.