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21 августа, 08:48

Лариса Долина через суд пытается вернуть свою квартиру в Москве стоимостью 112 млн

SHOT: Лариса Долина подала в суд на покупательницу её квартиры Полину Лурье

Певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина

Попавшая в ловушку аферистов певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры стоимостью 112 млн рублей, мать-одиночку Полину Лурье. Как сообщает SHOT, в настоящее время именно она является официальной собственницей недвижимости.

Полина Лурье. Фото © SHOT

Полина Лурье. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, заявление в Хамовнический районный суд поступило от певицы 19 августа. Долина требует признать сделку о продаже её квартиры в Хамовниках недействительной. Если суд удовлетворит требования Долиной, она получит жильё назад.

Новая собственница пятикомнатной квартиры певицы — москвичка Полина Лурье. Она находится в разводе с ребёнком. Лурье работала в московской инженерно-консалтинговой компании.

Долина резко подняла ценник на корпоративы, оставшись без квартиры из-за украинских мошенников
Долина резко подняла ценник на корпоративы, оставшись без квартиры из-за украинских мошенников

Напомним, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 миллионов рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разместили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.

Дарья Нарыкова
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