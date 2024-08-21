Лариса Долина через суд пытается вернуть свою квартиру в Москве стоимостью 112 млн
SHOT: Лариса Долина подала в суд на покупательницу её квартиры Полину Лурье
Певица Лариса Долина. Обложка © Telegram / Лариса Долина
Попавшая в ловушку аферистов певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры стоимостью 112 млн рублей, мать-одиночку Полину Лурье. Как сообщает SHOT, в настоящее время именно она является официальной собственницей недвижимости.
Полина Лурье. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, заявление в Хамовнический районный суд поступило от певицы 19 августа. Долина требует признать сделку о продаже её квартиры в Хамовниках недействительной. Если суд удовлетворит требования Долиной, она получит жильё назад.
Новая собственница пятикомнатной квартиры певицы — москвичка Полина Лурье. Она находится в разводе с ребёнком. Лурье работала в московской инженерно-консалтинговой компании.
Напомним, что певица Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 миллионов рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разместили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.