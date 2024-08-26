За Дурова! Хакеры «‎ударами возмездия» обрушили ряд французских сайтов

Некоторые французские сайты подверглись хакерским кибератакам, которые сигнализируют об их поддержке задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, пишет газета Parisien.

«Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки в воскресенье. Несколько французских сайтов были замедлены или временно недоступны в течение дня», — сказано в тексте материала.