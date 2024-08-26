За Дурова! Хакеры «ударами возмездия» обрушили ряд французских сайтов
Parisien: После ареста Дурова хакеры атаковали некоторые французские сайты
Некоторые французские сайты подверглись хакерским кибератакам, которые сигнализируют об их поддержке задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова, пишет газета Parisien.
«Хакерские группировки, поддерживающие Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки в воскресенье. Несколько французских сайтов были замедлены или временно недоступны в течение дня», — сказано в тексте материала.
Воздействие ощутили сайты Национального агентства по безопасности медикаментов и медицинской продукции (ANSM), профсоюза «Крестьянская конфедерация», газеты Voix du Nord, а также некоторые прочие ресурсы, сообщает Parisien. Целью хакеров также стал один из государственных сайтов страны.
Напомним, что Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, поскольку тот отказался сотрудничать с французскими силовыми ведомствами, а в демократических и прочих «цивилизованных» государствах так нельзя, поэтому на него хотят повесить ещё и наркоторговлю с мошенничеством. В общей сложности его могут упечь за решётку на 20 лет. Тем временем МИД РФ старается выяснить все детали и оказать помощь Дурову. По последним данным, срок его ареста был продлён на 48 часов, после чего прокуратура Франции сделает официальное заявление.
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