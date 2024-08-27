Бойцы российской группировки войск «Запад» за минувшие сутки одолели во время боевых действий пять бригад ВСУ, в том числе формирования «Азова»*. В результате враг потерял до 490 военнослужащих, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Подразделения группировки войск «‎Запад‎» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения «‎Азов‎», 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — сказано в докладе ведомства.

Помимо 490 военнослужащих, ВСУ лишились двух американских бронетранспортёров М113, двух боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, двух 155-мм британских гаубиц FH-70, потерял станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36

А ранее военнослужащий украинского нацбата "Азов"* Станислав Кадраков, который уже два года находится в российском плену, попросился в Армию РФ. Он заявил, что намерен защищать родной Донбасс от киевского режима.