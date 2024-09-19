Восточная астрология: Что такое векторные отношения и как их определить

Порой можно безумно любить человека, но страдать от отношений с ним. Вроде и вместе быть не получается, но и отпустить друг друга тяжело. Вероятнее всего, в таком случае проблема кроется в том, что люди находятся в векторных отношениях и от них самих мало что зависит. Life.ru решил рассказать о восточной астрологии, что такое векторные отношения и для чего они нужны.

Что означают векторные отношения

Векторные отношения: характеристики и особенности союза. Фото © Shutterstock / FORODOM / Stenko Vlad

Векторные отношения — определённый вид связи между двумя людьми, который подразумевает, что один партнёр в отношениях — хозяин, а другой — слуга. На выбор роли влияет знак восточного гороскопа. Как правило, в парах с векторными отношениями присутствует сложная энергетическая связь.

Существует несколько пар, в которых всегда первый знак — слуга, а второй — хозяин: Крыса — Обезьяна. Эти отношения могут быть счастливыми, ведь Крысы очень целеустремлённые, а Обезьяны ловкие и сообразительные.

Обезьяна — Змея. В этой паре не обойдётся без конфликтов, причиной которых являются разные темпераменты.

Змея — Коза. Из-за сильных чувств партнёры могут вести себя не всегда адекватно.

Коза — Тигр. Несмотря на все трудности, отношения этих знаков очень крепкие.

Тигр — Бык. Эти двое смогут быть счастливы, если научатся идти на уступки.

Бык — Собака. Их совместимости можно только позавидовать.

Собака — Петух. Самый частый союз среди векторных отношений.

Петух — Кролик. У этой пары кардинально разное мировоззрение, из-за чего могут возникать серьёзные конфликты.

Кролик — Дракон. Главную роль Кролик уступает Дракону и постоянно им восхищается.

Дракон — Свинья. Люди этих знаков не способны уступить лидирующую позицию, поэтому ужиться им будет очень сложно.

Свинья — Лошадь. В этом союзе Лошадь берёт на себя всю ответственность.

Лошадь — Крыса. Никто из них не готов подчиняться своему партнёру, поэтому в таких отношениях зачастую разворачивается настоящая война.

Григорий Кваша о векторных отношениях

Оказывается, учёный-предсказатель, изучая восточный гороскоп, всерьёз увлёкся темой векторных отношений. Он даже вывел собственную теорию векторного кольца, а чуть позже написал об этом книгу. По мнению Кваши, брак в векторных отношениях практически невозможен, ведь он требует стабильности и взаимопонимания, а векторные союзы отличаются своим непостоянством. Исследователь сравнил такие отношения с вулканом, который может проснуться в любой момент, а предугадать последствия катастрофы — невозможно. В этих парах обоим людям приходится непросто, ведь они страдают от недопониманий и постоянных страстей. Но больше всего в союзе страдает именно слуга, ведь ему приходится стараться ради одобрения хозяина. Однако тот тоже не может долго жить без своей так называемой второй половинки.

Особенности векторного союза

Григорий Кваша о векторных отношениях — учёный сравнил их с вулканом. Фото © Youtube / Tatjana Karpuhina

Григорий Кваша говорит, что все векторные отношения очень похожи между собой и, как правило, имеют ряд особенностей. Первое состоит в том, что векторные отношения – это вечное приключение. Ждите, что вас будут посещать инопланетяне, под кроватью поселится полтергейст, всюду появятся барабашки, чертенята, ангелочки, всё смешается в доме и будет вертеться под ногами. Одним словом, жизнь ваша, и так непростая и неясная, станет и вовсе неподвластна разуму. Можно, конечно, со страху броситься по церквям, изгоняя злого духа, либо, напротив, освящая церковным благословением странный союз. Ни то, ни другое ничего не меняет, церковь невластна над векторным кольцом.

Векторные отношения нужно воспринимать как испытание, некую дилемму. Выбор идёт не между тьмой и светом, не между добром и злом, что было бы весьма утешительно для нас, а скорее между порядком и хаосом, между любовью и моралью. То есть между вещами, которые каждый хотел бы сохранить в полном комплекте. Но нельзя, потому что всегда надо выбирать. Один выбрал любовь и навсегда лишился права на путь к истине. Другой выбрал истину, и с тех пор вместо души у него чёрная дыра, не умеющая любить сама, не сочувствующая чужой любви.

Не ищите в векторном браке золотой середины. Он либо слишком хорош, либо слишком плох. Всё среднее, обыденное, общечеловеческое для такого союза невозможно. Либо восторг, либо отчаяние. Отсюда главная тактическая заповедь векторного брака – идите до конца в выбранном направлении. Или до конца вместе, или до конца на разрыв. А вот беготня взад-вперёд в векторном союзе нежелательна. Ничего не устаканится, не стерпится и не слюбится, не утрясётся и не уляжется.

Векторный союз выворачивает наизнанку. Можно влипнуть в него по большой любви, можно попасть совершенно случайно, можно сделать вид, что такой союз ничего для вас не значил, но никогда не удастся доказать, что он не перевернул вашу жизнь с ног на голову.

Чем отличаются слуга и хозяин в векторных отношениях

Почему векторные отношения могут быть благоприятными для обоих партнёров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Не сложно догадаться, что главной фигурой в векторном союзе является хозяин. Именно он выстраивает отношения, влюбляет в себя слугу, а после принуждает жить по своим правилам. Хозяина можно сравнить с вампиром, который питается энергией партнёра: он может провоцировать ссоры, всячески подавлять слугу и выводить его из себя. Порой главу отношений может раздражать его подчинённый, но, несмотря на это, он не представляет себя без него. В жизни не всегда можно угадать настоящие роли в паре, ведь слуга запросто может брать инициативу, вот только последнее слово всё равно остаётся за его партнёром.

Плюсы векторного союза

В таких отношениях людям приходится постоянно договариваться и идти на компромиссы. Они привыкли решать проблемы вместе и идти к цели тоже вместе. Несмотря на странную иерархическую особенность такого союза, обоим людям хорошо в паре, ведь они буквально одно целое. Однако эту идиллию периодически нарушают ссоры, изрядно портящие нервы. Многие люди отмечают, что векторные отношения самые интересные, жизненные и эмоциональные. Да, порой в них бывает тяжело, но точно никогда не бывает скучно.

Минусы векторных отношений

Конечно, главным минусом векторных отношений являются постоянные конфликты и недопонимания. Оба партнёра как будто сражаются друг с другом за то, чтобы быть главным. Также стоит заметить, что безусловная любовь — не то, из-за чего эти люди остаются вместе. Их союз, как правило, построен на зависимости друг от друга и стремлении контролировать жизнь партнёра. Из-за постоянных выяснений отношений страдают оба, но выйти из таких отношений не решается никто. Нередко эмоциональный стресс может привести к развитию различных заболеваний.

Векторные союзы известных людей

Кто из знаменитостей находился в векторных отношениях: Роман Адриано Челентано и Орнеллы Мути. Фото © ТАСС / imago stock&people

В истории есть несколько пар, чьи отношения были невероятно тяжёлыми, страстными и болезненными именно из-за того, что оказывались векторными: Анна Ахматова (Бык) — Николай Гумилев (Собака). Ради этого брака молодые люди пренебрегли своими семьями, Николай всячески старался добиться Анну, а когда получил — начал изменять. После затяжных конфликтов пара развелась.

Ради этого брака молодые люди пренебрегли своими семьями, Николай всячески старался добиться Анну, а когда получил — начал изменять. После затяжных конфликтов пара развелась. Жорж Санд (Крыса) — Альфред де Мюссе (Лошадь) . В начале их роман был полон любви и страсти, но совместная жизнь показала, что ценности партнёров кардинально отличаются. Из-за этого начались ссоры, скандалы и даже унижения со стороны Альфреда.

. В начале их роман был полон любви и страсти, но совместная жизнь показала, что ценности партнёров кардинально отличаются. Из-за этого начались ссоры, скандалы и даже унижения со стороны Альфреда. Адриано Челентано (Тигр) — Орнелла Мути (Коза). Одна из самых страстных пар кинематографа. Молодые люди познакомились на съёмках фильма «Укрощение строптивого». Адриано не смог устоять перед Мути, несмотря на то что был женат, ведь между ними буквально летали искры. Однако этого оказалось недостаточно, и вскоре актёр вспомнил про семью и бросил Мути.

Кому можно вступать в векторные отношения

Для кого-то векторные отношения — предназначение свыше. Некоторым людям максимально комфортно находиться в таком союзе, ведь у них есть силы сделать его крепким и эмоционально стабильным. Как пишет издание РИАМО, вступать в векторные отношения могут люди со следующими комбинациями восточного и западного гороскопа: Петух – Водолей и Рак,

Собака – Козерог и Телец,

Свинья – Лев и Весы,

Крыса – Весы и Стрелец,

Бык – Водолей и Близнецы,

Тигр – Телец и Скорпион,

Кролик – Козерог и Лев,

Дракон – Рыбы и Рак,

Змея – Скорпион и Стрелец,

Лошадь – Рыбы и Овен,

Коза – Близнецы и Дева,

Обезьяна – Овен и Дева.