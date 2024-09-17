Новый «китаец» всерьёз напугал россиянина, когда его камера засекла на кладбище толпу людей

В России водитель китайской машины LiXiang во время проезда через кладбище заметил, что камера автомобиля фиксирует на дороге людей. Обстоятельство всерьёз напугало россиянина, ведь на месте не было ни души. Видеоролик опубликовал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Автомобиль марки LiXiang фиксирует на кладбище присутствие людей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пользователи Сети после того, как видеоролик стал популярным, стали гадать, кто или что всё-таки зафиксировала камера автомобиля. Появилось предположение, что каким-то образом система считала лица на памятниках и кресты, посчитав их за людей. Производитель объяснил «живых мертвецов» банальным сбоем в работе машины.