Подбрасывал головы птиц и кукол: Экстрасенс ввёл в заблуждение "проклятую" россиянку и вымогал у неё миллионы
Экстрасенс с Кубани обманул россиянку и за год выудил у неё 3,8 млн рублей
Кукла, которую подбросил маг. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Краснодарский маг вымогал у женщины деньги, убеждая её в том, что на ней лежит порча. Для этого предприимчивый экстрасенс подкидывал ей кукол вуду и отрубленные птичьи головы. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Потерпевшая откликнулась на объявление в Сети, в котором "потомственный маг и чародей" Николай Григорьевич из Краснодарского края обещал за сеанс наколдовать своим клиентам счастливую жизнь за скромный гонорар. Женщина решила доверить свою судьбу магу, но тот её расстроил, заявив, что на неё и её семью наложена порча. А чтобы её снять, нужно провести ряд специальных обрядов.
Целый год потерпевшая платила колдуну — в общей сложности он выудил у доверчивой женщины почти 4 млн рублей. Экстрасенс, кстати, оказался очень предприимчивым и подкреплял свою версию о порче, подбрасывая в дом клиентки отрубленные птичьи головы, тряпичных кукол и другие таинственные предметы, которые нагоняли на жертву страх.
В итоге всё вскрылось, и теперь горе-колдуну грозит серьёзное наказание. В дело вмешалась прокуратура. На 38-летнего мага возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее эксперт рассказывал, что от рисков стать жертвой очередной мошеннической схемы не уберегут ни большой объём жизненного опыта, ни бдительность, так как на крючок злоумышленников попадаются учёные, дипломаты и разведчики. По его словам, любые средства цифровой защиты также преодолеваются методами словесного гипноза.