Подбрасывал головы птиц и кукол: Экстрасенс ввёл в заблуждение "проклятую" россиянку и вымогал у неё миллионы

Краснодарский маг вымогал у женщины деньги, убеждая её в том, что на ней лежит порча. Для этого предприимчивый экстрасенс подкидывал ей кукол вуду и отрубленные птичьи головы. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Потерпевшая откликнулась на объявление в Сети, в котором "потомственный маг и чародей" Николай Григорьевич из Краснодарского края обещал за сеанс наколдовать своим клиентам счастливую жизнь за скромный гонорар. Женщина решила доверить свою судьбу магу, но тот её расстроил, заявив, что на неё и её семью наложена порча. А чтобы её снять, нужно провести ряд специальных обрядов.

Целый год потерпевшая платила колдуну — в общей сложности он выудил у доверчивой женщины почти 4 млн рублей. Экстрасенс, кстати, оказался очень предприимчивым и подкреплял свою версию о порче, подбрасывая в дом клиентки отрубленные птичьи головы, тряпичных кукол и другие таинственные предметы, которые нагоняли на жертву страх.

В итоге всё вскрылось, и теперь горе-колдуну грозит серьёзное наказание. В дело вмешалась прокуратура. На 38-летнего мага возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".