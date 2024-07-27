"Броккенский призрак" в тумане перепугал жителей Сочи
Жители Сочи стали свидетелями редкого оптического явления "броккенский призрак"
"Броккенский призрак" в горах Сочи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mitjay_sochi
В сочинских горах вновь замечен "броккенский призрак". Это редкое оптическое явление, из-за которого в тумане или на облаках появляется гигантская тень человека. Пугающими кадрами в соцсетях поделился местный спортивный активист Дмитрий Семендяев.
"Броккенский призрак" в горах Сочи. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mitjay_sochi
Своё название "броккенский призрак" получил благодаря пику Броккен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы позволяют туристам часто наблюдать это явление. Оно возникает, когда Солнце светит из-за альпиниста, отбрасывая его тень на туман или облака. Особый эффект иллюзии придаёт дифракция света, из-за которой вокруг силуэта возникают светящиеся кольца разного цвета.
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