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27 июля, 10:46

"Броккенский призрак" в тумане перепугал жителей Сочи

Жители Сочи стали свидетелями редкого оптического явления "броккенский призрак"

"Броккенский призрак" в горах Сочи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mitjay_sochi

"Броккенский призрак" в горах Сочи. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mitjay_sochi

В сочинских горах вновь замечен "броккенский призрак". Это редкое оптическое явление, из-за которого в тумане или на облаках появляется гигантская тень человека. Пугающими кадрами в соцсетях поделился местный спортивный активист Дмитрий Семендяев.

"Броккенский призрак" в горах Сочи. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mitjay_sochi

Своё название "броккенский призрак" получил благодаря пику Броккен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы позволяют туристам часто наблюдать это явление. Оно возникает, когда Солнце светит из-за альпиниста, отбрасывая его тень на туман или облака. Особый эффект иллюзии придаёт дифракция света, из-за которой вокруг силуэта возникают светящиеся кольца разного цвета.

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Илья Пушкарев
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