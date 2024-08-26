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Появилось видео с турецкой звездой Бураком Озчивитом, который отдыхает в Казани после съёмок

Звезда сериала «Чёрная любовь‎» Бурак Озчивит отдыхает в Казани после съёмок

26 августа, 13:28
Бурак Озчивит в Казани. Фото © Telegram / Bazelevs

Бурак Озчивит в Казани. Фото © Telegram / Bazelevs

Турецкий актёр Бурак Озчивит завершил первые съёмки в российском фильме и теперь проводит время в Казани, наслаждаясь осмотром местных достопримечательностей. Об этом пишет кинокомпания Bazelevs и публикует кадры со съёмочной площадки.

Бурак Озчивит и команда фильма. Видео © Telegram / Русское кино в топе

«Турецкий актёр Бурак Озчивит («Великолепный век») и Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») на первых фото со съёмок новогодней комедии «Ёлки 11», — говорится в тексте.

Бурак Озчивит и команда фильма. Фото © Telegram / Bazelevs

Бурак Озчивит и команда фильма. Фото © Telegram / Bazelevs

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев. Фото © Telegram / Bazelevs

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев. Фото © Telegram / Bazelevs

Турецкий актёр сдружился со своим партнёром по съёмочной площадке Рузилем Минекаевым. Работа над фильмом началась пару дней назад в Альметьевске, куда Озчивит прилетел 24 августа. Предположительно, звезда турецких сериалов пробудет в России ещё три дня.

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Напомним, полюбившийся поклонницам сериала "Великолепный век" турецкий актёр Бурак Озчивит впервые сыграет в российском кино. Он уже согласился на съёмки в проекте с российским актёром Рузилем Минекаевым. Ряд эпизодов снимается в Альметьевске.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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