Кумир миллионов женщин Бурак Озчивит снимется в российском кино со звездой "Слова пацана"

Сцены с персонажем турецкого актёра будут снимать в Альметьевске. Телеграм-канал узнал, что для Озчивита на 24 августа уже забронировали номер в казанском отеле. Гонорар артиста хранится в тайне, однако источник Mash утверждает, что один съёмочный день актёра стоит от полутора до трёх миллионов рублей.

Напомним, что сам актёр начал продвигать идеи о совместных съёмках ещё в марте, когда посетил Всемирный фестиваль молодёжи в Краснодарском крае. Актёр призвал РФ и Турцию заняться совместным кинопроектом, заявив, что взгляд в сторону российского кино был бы выгоден обеим сторонам, особенно с учётом той любви, которую у нас в стране питают к турецким фильмам и сериалам. Пока неясно, будут ли оба государства участвовать в съёмочном процессе, но с себя Озчивит уже начал.