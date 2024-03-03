Звезда турецких сериалов Озчивит намекнул на создание совместного с Россией сериала
Звезда "Великолепного века" Озчивит предложил создать совместный с РФ кинопроект
Турецкий актёр Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit
Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный проект в киноиндустрии. Соответствующее заявление он сделал на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" в воскресенье, 3 марта.
Турецкий актёр Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный проект в киноиндустрии. Видео © Life.ru
"Мы знаем, что турецкий сектор кинематографии на очень высоком уровне. Видим любовь вашу к турецкой продукции. Надо максимально много реализовывать наших совместных проектов. Мы можем приехать и обсудить наши проекты", — сказал актёр.
Озчивит добавил, что заметил на фестивале ту любовь, энергию и взаимодействие, которые и должны быть в сериалах и фильмах двух стран. По его мнению, если турецкий кинематограф посмотрит в сторону России, то это будет продуктивно для обеих сторон.
Напомним, 2 марта в "Сириусе" состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие организовано по указу главы государства Владимира Путина и призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Участие в фестивале принимают более 90 тысяч человек из более чем 170 стран. Фестиваль продлится до 7 марта.