Звезда турецких сериалов Озчивит намекнул на создание совместного с Россией сериала

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный проект в киноиндустрии. Соответствующее заявление он сделал на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" в воскресенье, 3 марта.

Турецкий актёр Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный проект в киноиндустрии. Видео © Life.ru

"Мы знаем, что турецкий сектор кинематографии на очень высоком уровне. Видим любовь вашу к турецкой продукции. Надо максимально много реализовывать наших совместных проектов. Мы можем приехать и обсудить наши проекты", — сказал актёр.

Озчивит добавил, что заметил на фестивале ту любовь, энергию и взаимодействие, которые и должны быть в сериалах и фильмах двух стран. По его мнению, если турецкий кинематограф посмотрит в сторону России, то это будет продуктивно для обеих сторон.