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3 марта, 17:30

Звезда турецких сериалов Озчивит намекнул на создание совместного с Россией сериала

Звезда "Великолепного века" Озчивит предложил создать совместный с РФ кинопроект

Турецкий актёр Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit

Турецкий актёр Бурак Озчивит. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / burakozcivit

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный проект в киноиндустрии. Соответствующее заявление он сделал на полях Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в "Сириусе" в воскресенье, 3 марта.

Турецкий актёр Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию создать совместный проект в киноиндустрии. Видео © Life.ru

"Мы знаем, что турецкий сектор кинематографии на очень высоком уровне. Видим любовь вашу к турецкой продукции. Надо максимально много реализовывать наших совместных проектов. Мы можем приехать и обсудить наши проекты", — сказал актёр.

Озчивит добавил, что заметил на фестивале ту любовь, энергию и взаимодействие, которые и должны быть в сериалах и фильмах двух стран. По его мнению, если турецкий кинематограф посмотрит в сторону России, то это будет продуктивно для обеих сторон.

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Напомним, 2 марта в "Сириусе" состоялась церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Мероприятие организовано по указу главы государства Владимира Путина и призвано развивать международное молодёжное сотрудничество. Участие в фестивале принимают более 90 тысяч человек из более чем 170 стран. Фестиваль продлится до 7 марта.

Никита Осипов
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