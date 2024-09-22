Магия осеннего равноденствия в язычестве: Праздник баланса и подготовки к зиме

День осеннего равноденствия является не только важным астрологическим явлением, но и особым сокровенным моментом. Древние люди ждали 22 сентября, как мы — Новый год. Вокруг этого необычного праздника ходит множество легенд. Его очень любят те, кто занимается мистикой, ведь считается, что в этот день природа способна наделить человека особыми силами. В этой статье Life.ru расскажет всё о магии осеннего равноденствия в язычестве и почему этот праздник считается днём баланса и подготовки к зиме.

Что такое осеннее равноденствие

День осеннего равноденствия 22 сентября 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Осеннее равноденствие — это момент, когда день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность, что бывает дважды в год: весной и осенью. В осеннее равноденствие, которое обычно приходится на 22 или 23 сентября в Северном полушарии, Солнце пересекает небесный экватор, что делает силы света и тьмы приблизительно равными. Этот день является символическим переходом от лета к осени и обычно сопровождается изменениями в природе, такими как падение листьев с деревьев, снижение температуры и укорочение дней. Для многих культур это время также ассоциируется с праздниками и обрядами, связанными с урожаем и благодарностью.

В это время силы света и тьмы находятся в гармонии — и природа готовится к приходу зимы. Для древних народов Скандинавии и славян этот период был не только астрономическим событием, но и сакральным праздником, тесно связанным с магией, предсказаниями и ритуалами подготовки к зимним месяцам. Игорь Вечерский Рунолог

Осеннее равноденствие в язычестве скандинавов

Как отмечали день осеннего равноденствия древние скандинавы. Фото © "Шедеврум"

У скандинавов день осеннего равноденствия назывался Хаустблотом. Они отмечали этот праздник ежегодно, ведь он означал начало подготовки к длинной зиме. «Хаустблот был посвящён богам плодородия и защиты, таким как Фрейр и Фрейя, а также духам предков. Викинги верили, что в этот момент баланс между светом и тьмой позволяет проводить особые ритуалы для защиты семьи и дома на предстоящую зиму», — рассказывает рунолог Игорь Вечерский. Также в день осеннего солнцестояния скандинавы обязательно приносили богам жертвы. Как правило, древний народ одаривал богов хлебом, вином и мясом.

Если вы хотите прикоснуться к магии Хаустблота, зажгите свечи или костры в честь своих предков и богов. Сделайте подношения из еды или напитков на природе или в своём доме. Этот акт благодарности за урожай и силы природы соединит вас с древними традициями викингов. Игорь Вечерский Рунолог

Как отмечали осеннее равноденствие славяне

Как и викинги, славяне считали день осеннего равноденствия началом подготовки к долгой зиме. Также они восхваляли богов за то, что те даровали им щедрый урожай. Славяне обязательно проводили магические обряды. Одним из самых известных и важных был ритуал приготовления хлеба в форме солнца. Так наши предки надеялись на то, что даже в тёмную зиму свет не покинет их.

Воссоздайте атмосферу древнего обряда: испеките хлеб или пирог в форме солнца. Этот акт укрепит связь с древними силами, олицетворяющими плодородие и защиту. При выпечке сосредоточьтесь на благодарности за всё, что было достигнуто в этом году. Игорь Вечерский Рунолог

Чем заняться в день осеннего равноденствия

Расклад на рунах в день осеннего равноденствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Amina 'ently

В день осеннего равноденствия — 22 сентября — силы тьмы и света достигают особой гармонии, что позволяет лучше почувствовать свои эмоции, установить связь с магией предков и провести сакральные обряды. Перед наступлением зимы викинги обязательно делали рунический гороскоп на будущее, ведь считалось, что именно в этот день он будет самым точным. Так что, если вы владеете магией рун, можете смело узнавать, что вас ждёт в ближайшее время. Также во время осеннего равноденствия Игорь Вечерский советует погрузиться в себя и свой внутренний мир. Этот период идеально подходит для того, чтобы наконец-то отпустить прошлое и задуматься о будущем.