Тест: Молодёжь не ответит и на 2/7. А сколько популярных в СССР слов помните вы?
Мир постоянно движется вперёд, а вместе с ним меняется язык. Эти слова сейчас встретишь только в учебниках по истории, а вы помните, что они значат?
Жизнь в СССР была полна слов и выражений, которые сегодня кажутся настоящими архаизмами. Но для миллионов людей тех лет они были абсолютно обыденными и знакомыми: райком, шлягер, субботник — эти и другие слова были не просто частью лексикона, но и символами эпохи. Погрузитесь в испытание, после которого станет понятно, как много вы знаете о советском времени — или как много ещё предстоит узнать!
Не только слова, но и многие популярные в советское время гаджеты давно вышли из повседневного обихода. Современная молодёжь, взглянув на них, почешет голову, а советский человек опознает сразу в тесте: отгадайте, что это за штуковины из СССР. Но если одно уходит из жизни, другое только набирает обороты — эти 6 совковых привычек покоряют Запад прямо сейчас, бабушки могут гордиться.
ТАСС / Сергей Калачев, © Freepik