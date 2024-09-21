Тест: Молодёжь не ответит и на 2/7. А сколько популярных в СССР слов помните вы?

Жизнь в СССР была полна слов и выражений, которые сегодня кажутся настоящими архаизмами. Но для миллионов людей тех лет они были абсолютно обыденными и знакомыми: райком, шлягер, субботник — эти и другие слова были не просто частью лексикона, но и символами эпохи. Погрузитесь в испытание, после которого станет понятно, как много вы знаете о советском времени — или как много ещё предстоит узнать!