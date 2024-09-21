Как отмечали Осенины на Руси: Приметы и традиции праздника 21 сентября

Осенины — это время радости, общения с близкими и благодарности за всё хорошее, что дарит нам природа. Осенний праздник помогает людям почувствовать связь с землёй и осознать ценность щедрого лета, которое обеспечивает их выживание. Праздник 21 сентября символизирует благодарность людей за урожай и хвалу богам за их щедрость. В этой статье Life.ru расскажет о том, почему осенины так любили на Руси и как их отмечали.

Что такое осенины

Когда отмечаются осенины в 2024 году?. Фото © Wikipedia / Григорий Григорьевич Мясоедов

Праздник осенины, также известный как праздник урожая или праздник благодарения, имеет тысячелетние корни и связан с празднованием успешного сбора урожая. Его истоки уходят в глубокую древность, когда люди зависели от заготовок овощей для выживания. Осенины отмечают каждый год. Определённой даты у этого праздника нет. В 2024 году осенины отмечаются 21 сентября.

Отмечают ли осенины в других странах

Праздник осенины в разных странах мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prachaya Roekdeethaweesab

В разных культурах праздник осени имеет различные названия и традиции. Например, в античной Греции и Риме отмечались дни в честь богини урожая Деметры (в греческой мифологии) и Цереры (в римской мифологии). В христианской традиции праздник благодарения связан с днём Святого Мартина, который отмечается в ноябре. В Северной Америке праздник Дня благодарения отмечается в четвёртый четверг ноября и связан с историей пилигримов, прибывших на берега Плимутской колонии в 1620 году. Они отмечали этот день в знак благодарности за урожай и помощь местных индейцев.

Сегодня праздник осенины отмечается во многих странах мира как символ благодарности за урожай, семью, друзей и все блага, которыми мы обладаем. Традиционно в этот день готовятся изысканные блюда из урожая, устраиваются праздничные ужины и проводятся различные мероприятия, напоминающие о важности благодарности и общения.

Как отмечали осенины на Руси

Праздник осенины 2024: Обряды и традиции. Фото © Шедеврум

Осенины включали в себя обряды благодарения за урожай, молитвы за плодородие земли и защиту от бед и болезней. В ходе праздника проводились различные обряды, такие как торжественные обеды, песнопения, танцы, игры, обряды жертвоприношений и костры. Одним из основных символов осенин был ритуал обжаривания колосьев, который символизировал благодарность за урожай и желание обеспечить плодородие земли на следующий год.

Также во время праздника устраивались ярмарки, где торговали сельскохозяйственной продукцией и ремесленными изделиями. Важным аспектом осенин было также социальное взаимодействие и укрепление общности населения рабочих крестьян. Праздник способствовал объединению людей вокруг общих ценностей и традиций, а также способствовал сохранению культурного наследия и идентичности русского народа.



Приметы на 21 сентября 2024

Приметы в день осеннего равноденствия в 2024 году. Фото © ТАСС / Zuma

Какие есть приметы на осенины? В этот день люди обращают внимание на природные явления и поведение животных, чтобы предсказать погоду и урожайность. Например, одной из примет на праздник 21 сентября является поведение птиц. Если на осенины много птиц собирается в стаи и улетает на юг, это может предвещать раннее наступление зимы. Также говорят, что если 21 сентября много яблок на деревьях, то следующий год будет богат на урожай. Другая примета связана с погодой: если в день осенин небо ясное и солнечное, то ожидается тёплая и продолжительная осень. Но если небо облачное и дождливое, то зима может наступить раньше обычного.