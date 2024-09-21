Взрыв популярности: Почему «Рок-острова», Ирина Аллегрова и «Кино» опять рвут публику «Рок-острова», «Кино», «Король и Шут» взрывают российские чарты. О причинах новой волны популярности вы узнаете из материала Life.ru. 20 сентября, 21:19 Некоторые исполнители российской эстрады вдруг снова стали популярными. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Берменьев, © Freepik / memetsaputra

Многие исполнители, став на время популярными, навсегда уходят со звёздного небосклона. Но некоторые музыканты всё-таки возвращаются на олимп, причём с ещё большим успехом.

Группа «Рок-острова»: благодаря «Тиктоку»

Выйти на новую волну популярности «Рок-островам» помог «Тикток». Видео © TikTok / valerussia69

Группа «Рок-острова» была весьма популярна в 1990-е годы. Её неспешные, выверенные мелодии и проникновенные тексты сильно отличались от музыки конкурентов — не запомнить их было невозможно. Но время идёт, молодые музыканты теснят бывалых обитателей концертных площадок. Музыка «Рок-островов» была почти забыта широким кругом слушателей.

В инфополе музыканты вернулись благодаря «Тиктоку». Кто первый залил хит группы 1997 года «Ничего не говори», выяснить сложно, но неожиданно ролики стали мегапопулярными. Сейчас в «Тиктоке» залито больше 100 тысяч видео, которые собирают миллионы просмотров. Самыми известными стали котики, которые провожают осень под песню «Рок-островов». График выступлений у музыкантов теперь такой плотный, что заказать их на корпоратив стало проблемой. Всё расписано до 2025 года.

Ирина Аллегрова: новая примадонна

Ирина Аллегрова всегда была популярной. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Рост популярности переживает российская певица Ирина Аллегрова. На фоне того, что целые регионы отказываются платить за концерты большие гонорары, её цена за выступление на корпоративе поражает воображение — 16,5 млн рублей. Но любители песен Аллегровой вынуждены платить такие деньги. Во-первых, певица даже на корпоративах выступает довольно редко. Во-вторых, она была популярной всегда — о ней не забывали. Поклонники вновь услышат легендарные хиты «Угонщица», «Младший лейтенант», «Странник», «Фотография 9 на 12», «Привет, Андрей».

Возможно, своей востребованностью Ирина Аллегрова обязана отъезду из России Аллы Пугачёвой. Первая по праву заняла её место примадонны. Некоторые утверждают, что от этого она немного зазвездилась и даже стала скандалить с журналистами. Ну, в конце концов, кто-то из отечественных звёзд должен же это делать.

Группа «Кино»: песни стали нужны

Старые хиты Виктора Цоя востребованы. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Популярность песен Виктора Цоя никогда не падала. Вырастали новые поколения любителей рока, а его хиты, переосмысленные, звучали снова и снова. А вот музыкантов группы «Кино» помнили только самые ярые поклонники Цоя.

Группа с сыном Виктора Александром возродилась в 2021 году — на интересе к фильму 2020-го «Цой» — и стала набирать популярность. Скорее всего, этот феномен связан с политической обстановкой в мире, с СВО и с тем фактом, что «мужские», тестостероновые песни стали нужны и востребованы обществом. Несмотря на то что музыканты исполняют не только песни Цоя, слушатели отдают предпочтение старым трекам «Кино», таким как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет» и «Спокойная ночь».

Сергей Чиграков: ЧиЖ вырос

В творчестве ЧиЖа всегда были крутые треки. Фото © Wikipedia / Вадим Кондратьев

В последние годы обрели новых поклонников рок-музыкант Сергей Чиграков, он же ЧиЖ, и его группа «ЧиЖ & Co» («ЧиЖ и компания»). Немалая заслуга в этом либерального радио, которое в знак протеста в первые месяцы СВО крутила старые хиты ЧиЖа. Журналисты не учли, что музыкант давно повзрослел. И, кроме «самоубивающихся солдатиков», в его творчестве появились куда более зрелые треки.

К тому же в последние годы ЧиЖ перепел советскую классику вроде «Тучи над городом встали» или «Летят перелётные птицы», что привлекло к нему слушателей. Не стоит забывать и тот факт, что множество популярных групп проявили себя менее сознательно и покинули Россию с началом боевых действий, став никому не нужными релокантами. Пусть там и остаются, а мы «Урал-байкер-блюз» ЧиЖа послушаем.

«Король и Шут»: старые и новые поклонники

На вершину популярности музыкантов группы «Король и Шут» вознесли старые хиты. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В 2023 году группа «Король и Шут» взорвала музыкальные чарты России. И, хотя популярность она завоевала в течение трёх лет, захватывая новые интернет-площадки, музыкальные критики бросились искать причину. Относительный спад был вызван смертью фронтмена Михаила Горшенёва, которая произошла 11 лет назад. На вершину славы музыкантов группы «Король и Шут» вознесли одноимённый сериал, который вышел в 2023 году, и старые хиты. Среди них «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Лесник», «Прыгну со скалы». Объяснить это можно двумя причинами: старые поклонники тоскуют по песням молодости, а новые уже подросли и открывают для себя мир русского рока.

Авторы Майя Новик