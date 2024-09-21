Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Взрыв популярности: Почему «Рок-острова», Ирина Аллегрова и «Кино» опять рвут публику

«Рок-острова», «Кино», «Король и Шут» взрывают российские чарты. О причинах новой волны популярности вы узнаете из материала Life.ru.

20 сентября, 21:19
Некоторые исполнители российской эстрады вдруг снова стали популярными. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Берменьев, © Freepik / memetsaputra

Некоторые исполнители российской эстрады вдруг снова стали популярными. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Берменьев, © Freepik / memetsaputra

Многие исполнители, став на время популярными, навсегда уходят со звёздного небосклона. Но некоторые музыканты всё-таки возвращаются на олимп, причём с ещё большим успехом.

Группа «Рок-острова»: благодаря «Тиктоку»

Выйти на новую волну популярности «Рок-островам» помог «Тикток». Видео © TikTok / valerussia69

Группа «Рок-острова» была весьма популярна в 1990-е годы. Её неспешные, выверенные мелодии и проникновенные тексты сильно отличались от музыки конкурентов — не запомнить их было невозможно. Но время идёт, молодые музыканты теснят бывалых обитателей концертных площадок. Музыка «Рок-островов» была почти забыта широким кругом слушателей.

В инфополе музыканты вернулись благодаря «Тиктоку». Кто первый залил хит группы 1997 года «Ничего не говори», выяснить сложно, но неожиданно ролики стали мегапопулярными. Сейчас в «Тиктоке» залито больше 100 тысяч видео, которые собирают миллионы просмотров. Самыми известными стали котики, которые провожают осень под песню «Рок-островов». График выступлений у музыкантов теперь такой плотный, что заказать их на корпоратив стало проблемой. Всё расписано до 2025 года.

Ирина Аллегрова: новая примадонна

Ирина Аллегрова всегда была популярной. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Аллегрова всегда была популярной. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Рост популярности переживает российская певица Ирина Аллегрова. На фоне того, что целые регионы отказываются платить за концерты большие гонорары, её цена за выступление на корпоративе поражает воображение — 16,5 млн рублей. Но любители песен Аллегровой вынуждены платить такие деньги. Во-первых, певица даже на корпоративах выступает довольно редко. Во-вторых, она была популярной всегда — о ней не забывали. Поклонники вновь услышат легендарные хиты «Угонщица», «Младший лейтенант», «Странник», «Фотография 9 на 12», «Привет, Андрей».

5 Шуфутинских, 10 Лещенко и 23 Алексы: Сколько звёзд можно заказать вместо Аллегровой
5 Шуфутинских, 10 Лещенко и 23 Алексы: Сколько звёзд можно заказать вместо Аллегровой

Возможно, своей востребованностью Ирина Аллегрова обязана отъезду из России Аллы Пугачёвой. Первая по праву заняла её место примадонны. Некоторые утверждают, что от этого она немного зазвездилась и даже стала скандалить с журналистами. Ну, в конце концов, кто-то из отечественных звёзд должен же это делать.

Группа «Кино»: песни стали нужны

Старые хиты Виктора Цоя востребованы. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Старые хиты Виктора Цоя востребованы. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Популярность песен Виктора Цоя никогда не падала. Вырастали новые поколения любителей рока, а его хиты, переосмысленные, звучали снова и снова. А вот музыкантов группы «Кино» помнили только самые ярые поклонники Цоя.

Группа с сыном Виктора Александром возродилась в 2021 году — на интересе к фильму 2020-го «Цой» — и стала набирать популярность. Скорее всего, этот феномен связан с политической обстановкой в мире, с СВО и с тем фактом, что «мужские», тестостероновые песни стали нужны и востребованы обществом. Несмотря на то что музыканты исполняют не только песни Цоя, слушатели отдают предпочтение старым трекам «Кино», таким как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет» и «Спокойная ночь».

Сергей Чиграков: ЧиЖ вырос

В творчестве ЧиЖа всегда были крутые треки. Фото © Wikipedia / Вадим Кондратьев

В творчестве ЧиЖа всегда были крутые треки. Фото © Wikipedia / Вадим Кондратьев

В последние годы обрели новых поклонников рок-музыкант Сергей Чиграков, он же ЧиЖ, и его группа «ЧиЖ & Co» («ЧиЖ и компания»). Немалая заслуга в этом либерального радио, которое в знак протеста в первые месяцы СВО крутила старые хиты ЧиЖа. Журналисты не учли, что музыкант давно повзрослел. И, кроме «самоубивающихся солдатиков», в его творчестве появились куда более зрелые треки.

К тому же в последние годы ЧиЖ перепел советскую классику вроде «Тучи над городом встали» или «Летят перелётные птицы», что привлекло к нему слушателей. Не стоит забывать и тот факт, что множество популярных групп проявили себя менее сознательно и покинули Россию с началом боевых действий, став никому не нужными релокантами. Пусть там и остаются, а мы «Урал-байкер-блюз» ЧиЖа послушаем.

«Король и Шут»: старые и новые поклонники

На вершину популярности музыкантов группы «Король и Шут» вознесли старые хиты. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

На вершину популярности музыкантов группы «Король и Шут» вознесли старые хиты. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

В 2023 году группа «Король и Шут» взорвала музыкальные чарты России. И, хотя популярность она завоевала в течение трёх лет, захватывая новые интернет-площадки, музыкальные критики бросились искать причину. Относительный спад был вызван смертью фронтмена Михаила Горшенёва, которая произошла 11 лет назад. На вершину славы музыкантов группы «Король и Шут» вознесли одноимённый сериал, который вышел в 2023 году, и старые хиты. Среди них «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Лесник», «Прыгну со скалы». Объяснить это можно двумя причинами: старые поклонники тоскуют по песням молодости, а новые уже подросли и открывают для себя мир русского рока.

От Буйнова до Стоянова: Как выглядят внуки и внучки российских знаменитостей
От Буйнова до Стоянова: Как выглядят внуки и внучки российских знаменитостей
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!