5 Шуфутинских, 10 Лещенко и 23 Алексы: Сколько звёзд можно заказать вместо Аллегровой Раскрыт гонорар Ирины Аллегровой за выступление на корпоративе. Но насколько он оправдан — в материале Life.ru 4 сентября, 07:45 На концертах Ирины Аллегровой теперь запрещено снимать фото и видео хитов. Коллаж © Life.ru Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Михаил Метцель

Телеграм-канал SHOT сообщил , что самой дорогостоящей певицей в 2024 году стала Ирина Аллегрова. Чтобы пригласить на корпоратив исполнительницу хитов «Угонщица» и «Младший лейтенант», необходимо раскошелиться на 16 500 000 рублей. Такая высокая цена за один небольшой концерт обусловлена тем, что 72-летняя певица крайне редко выступает на корпоративах и вообще очень скрупулёзно подходит к выбору аудитории. Но за хорошую сумму и ряд выполненных условий артистка всё же готова выступить. Важно учесть, что на корпоративах Аллегровой запрещено снимать на видео и фото её исполнение главных хитов «Младший лейтенант», «Фотография 9 на 2» и других. Также заведение должно быть закрытым, а гости на мероприятии — только по спискам.

Получается, что Аллегрова заняла нишу главной и дорогостоящей певицы нашей эстрады. Ранее хедлайнером была Алла Пугачёва. За выступление на корпоративах Примадонна просила от 40 до 45 миллионов рублей. Однако артистка ещё до того, как покинула Россию из-за СВО, практически не выступала. Алла Борисовна, так сказать, ушла на пенсию, занималась воспитанием детей от суррогатной матери и появлялась на экранах лишь в качестве гостьи, а не исполнительницы. На роль главной российской певицы могла бы претендовать и Лолита, которая на сцене уже много лет и имеет армию поклонников. Однако после её участия в скандальной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой концерты певицы массово отменяют, а телеканалы практически не приглашают её на съёмки.

Сколько стоят другие звёзды

Интересно, что за 16,5 миллиона, которые просит Аллегрова, можно пригласить на выступление других топовых артистов. Например, за такую сумму два раза для вас выступит Стас Михайлов, четыре раза рэпер Jah Khalib, пять — Михаил Шуфутинский, десять — Лев Лещенко, 11 — Надежда Кадышева и 23 раза — певица Алекса.

Один концерт Аллегровой — это двадцать три концерта Алексы. Инфографика © Life.ru

Оправдан ли такой высокий ценник Аллегровой

Шлягеры Аллегровой действительно многие обожают и поют в караоке постоянно. У неё есть поклонники среди состоятельных бизнесменов и руководителей крупных компаний, которые способны дать такую сумму за её выступление.

Но есть опасения, что Аллегровой придётся значительно снизить свои запросы уже в самое ближайшее время, чтобы вообще не остаться без заработка перед новогодним марафоном из концертов. Ведь в последнее время имя певицы в прессе упоминается исключительно в негативном ключе.

На шоу «ВИА Суперстар!» Ирина Александровна раскритиковала выступление групп «Лейся, песня!» и «Стрелки», которые перепели её хиты, и не поставила им ни одного балла. Это очень не понравилось ни зрителям шоу, ни участникам программы.

А в конце августа Императрица поскандалила с журналистами в Сочи на «Новой волне». Звезда наехала на представителей СМИ из-за того, что они следовали за ней до такси и пытались взять у неё интервью. «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Мало на вас наехали? Я сейчас ещё хуже на вас наеду, — сетовала Аллегрова. — Как же я вас всех...»

Назойливое внимание журналистов давно раздражает Аллегрову. Видео © Telegram / Звездач

Следом представитель певицы сильно ударил по одной из камер, а её помощники матом обращались к журналистам. Видео с инцидентом появилось в Сети и вызвало бурю критики. Ирина Александровна даже опубликовала пост в своём телеграм-канале, где объяснилась перед фанатами.

«Сколько раз зарекалась не реагировать на то, что обо мне пишет пресса, но иногда от чужого непрофессионализма просто впадаю в ступор… Оказывается, я в последнее время стала затворницей, нигде не появляюсь и выступаю лишь один раз в год — на фестивале «Новая волна»... Примерно так в один голос написали почти все горе-журналисты! Хочется спросить: «Ребята, вы хоть отдалённо имеете понятие, о чём и о ком пишете? Зачем вы вводите своих читателей в заблуждение? Или в вашей среде всё затмил дешёвый хайп и слово «профессионализм» стало грубым ругательством?

Так чего же тогда вы удивляетесь тому, что я чураюсь общения с прессой? Всё, о чём мне хочется сказать своему зрителю, я говорю в своих песнях или пишу на страницах этого блога! А отвечать на однотипные и глупые вопросы — на это, извините, не хватает ни времени, ни желания — да и нервы стоит пожалеть», — заявила Аллегрова.

Возможно, Императрице стоит умерить свой аппетит. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Вы считаете оправданной сумму 16,5 млн рублей за корпоратив Ирины Аллегровой? 0 С жиру бесится, таких зарплат не бывает! Почему бы, нет? Она звезда и достойна такой оплаты Мне всё равно, не считаю чужие деньги

Авторы Кира Громова