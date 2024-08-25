Почему звезда российской эстрады Тамара Гвердцители запела на мове В Хакасии на местном телеканале крутят концерт народной артистки РФ Тамары Гвердцители. Она отказалась выступать в России после начала спецоперации и в творчестве перешла на украинский язык. Где сейчас живёт певица и что у неё осталось в Москве? 24 августа, 21:23 Певица Тамара Гвердцители не хочет выступать в России. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / oksanka007, David Tadevosian, © TACC / Сергей Бобылев

Позиция Тамары Гвердцители

Телеканал Хакасии РТС показал в прайм-тайме часовой концерт Тамары Гвердцители несмотря на то, что она поддерживает Украину.

Концерт Тамары Гвердцители показывают в Хакасии. Фото © Telegram / Узник Абакана

62-летняя певица не делала громких заявлений. Переехав из Москвы в Тбилиси после начала СВО, она сказала журналистам, что не отменяет, а откладывает все концерты в России из-за того, что "началась эта спецоперация".

— Уважаю и люблю Россию, в которой жила 30 лет, она часть моей жизни, но чувство Родины является самым высоким, — объявила певица.

А ведь грузинка Гвердцители по собственной инициативе получила паспорт РФ в 2000 году. Именно в нашей стране разбогатела, стала народной артисткой и лауреатом многочисленных премий, долгие годы трудилась на сцене Театра Российской армии и ведущей шоу "Голос".

Тамара Гвердцители выступала в Казахстане, где пела на украинской мове. Видео © Telegram / Самые Сливки

Тамара Гвердцители сдержала слово и не выступает в России, зато она выступала в Казахстане, где пела на украинской мове, прокатилась с гастролями по Соединённым Штатам и запустила премьеру собственного мюзикла "Сансет-бульвар" в Армении.

Где сейчас певица

Тамара Гвердцители сейчас живёт, по сути, на четыре города. В Тбилиси у её семьи есть пара солидных особняков в закрытом посёлке на берегу Черепашьего озера. На приусадебном участке фонтан и голубые ели. Ей приходится много бывать в Ереване, но это вынужденно из-за мюзикла. У неё была постоянная съёмная квартира в Бруклине (Нью-Йорк) стоимостью $14 тысяч в месяц. Её отучившийся в Америке и Англии взрослый сын занялся бизнесом в Лондоне, к нему она тоже может заехать в гости. Мужа у Гвердцители сейчас нет, было три, но со всеми она давно развелась.

У семьи Гвердцители имеется пара солидных особняков в закрытом посёлке на берегу Черепашьего озера. Фото © Wikipedia / Александр Сигачёв

Что осталось у Тамары Гвердцители в Москве

Певица продолжает владеть бизнесом в столице России: ИП в сфере копирования и торговли аудиозаписями, а также компанией "Студия Тамары Гвердцители", которая давно не отчитывалась по доходам.

У певицы Тамары Гвердцители могут оставаться две роскошные квартиры в Москве и добротная дача в пригороде.

Например, пятикомнатные апартаменты в помпезном ЖК "Ласточкино гнездо" на Садовом кольце у Оружейного сквера — это премиальное жильё в престижном Тверском районе. Цена около 120 млн рублей.

Двушка в отреставрированной осовремененной сталинке на берегу Кожуховского затона. На противоположном берегу, в Южнопортовом районе, стоит парк развлечений "Остров мечты". Стоимость до 30 млн рублей.

Отремонтированная снаружи и отделанная изнутри за счёт федерального телеканала дача под Зеленоградом. Около 20 млн рублей.

ЖК "Ласточкино гнездо" на Садовом кольце, где у Тамары Гвердцители может быть квартира. Фото © cian

Как Тамара Гвердцители прославилась

Тамара Гвердцители была обласкана советской властью. Отец происходил из древнего грузинского дворянского рода и работал учёным-кибернетиком. Мать — внучка раввина одесской синагоги — преподаватель русского языка в Тбилисском пединституте.

Будучи студенческого возраста, Тамара свободно ездила на фестивали в Сан-Ремо, Дрезден и Париж. Советские конкурсные жюри ей всегда благоприятствовали и отправляли за границу именно её.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов Почему Гвердцители не возвращается в Россию? 0 Чтобы не попасть под санкции и не потерять заработки за границей Это её принципиальная политическая позиция Я не знаю, кто такая Гвердцители, мне нет до неё дела

Авторы Пётр Егоров