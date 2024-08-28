Аллегрова вышла из себя на «Новой волне» и наехала на наглых папарацци Аллегрова нахамила журналистам на «Новой волне», возмутившись их назойливостью 28 августа, 08:05 Ирина Аллегрова. Обложка © Telegram / Ирина Аллегрова

Народная артистка РФ Ирина Аллегрова сорвалась на журналистов после концерта молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи, когда садилась в машину со своими помощниками. Видео конфликта появилось в Сети.

Ирина Аллегрова нахамила журналистам. Видео © Telegram / Звездач

«Вот скажите, обязательно мне в лицо светить сейчас?! Мало на вас наехали? Я тоже сейчас наеду!» — сказала она репортёрам, окружившим автомобиль.

По словам очевидцев, охранник певицы даже ударил по одной из камер, однако никаких жалоб на действия артистки никто не подавал. Конфликт закончился тем, что Аллегрова просто уехала. В своём телеграм-канале артистка призналась, что давно не жалует журналистов, так как они пишут неправду и упрекают её в якобы отсутствии концертов, называя «затворницей».

«Чего же тогда вы удивляетесь тому, что я чураюсь общения с прессой? Всё о чём, мне хочется сказать своему Зрителю, я говорю в своих песнях или пишу на страницах этого блога! А отвечать на однотипные и глупые вопросы — на это, извините, не хватает ни времени, ни желания — да и нервы стоит пожалеть!» — написала она в телеграм-канале.

Сам скандал с прессой на «Новой волне» певица никак не комментировала, как и не стала приносить никому извинений.

Ранее певец Шура на международном конкурсе «Новая волна» проболтался, рассказав о том, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) всё-таки прошла курс лечение в центре для реабилитации людей с зависимостями по настоянию родителей.

Авторы Татьяна Миссуми