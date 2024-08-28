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28 августа, 07:21

Life.ru узнал детали нового райдера певицы Натали после перерыва из-за самоубийства мужа

Певица Натали возвращается к корпоративам спустя год после гибели мужа

Певица Натали (Наталья Рудина). Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) natali_star74

Певица Натали (Наталья Рудина). Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) natali_star74

Певица Натали (Наталья Рудина) возвращается к корпоративам спустя год после гибели мужа Александра Рудина. SHOT узнал, что исполнительница уменьшила размер гонорара вдвое после творческой паузы.

Судя по новому райдеру, если ранее пригласить звезду 90-х на корпоратив стоило около двух миллионов, то теперь ценник снизился до одного миллиона рублей. В Москве артистка готова спеть вживую за 500 тысяч рублей.

Натали всё так же просит организовывать перелёты бизнес-классом, встречать на Mercedes Bens с «водителем без лишних вопросов‎» и заселять в лучшую гостиницу города. Спиртное в гримёрке — «‎по договорённости‎». Фото и видео с фанатами нужно согласовывать заранее.

Аркан Император и сверхзнак: Нумеролог просчитала судьбу певицы Натали после смерти мужа
Аркан Император и сверхзнак: Нумеролог просчитала судьбу певицы Натали после смерти мужа

О смерти 53-летнего супруга певицы, музыкального продюсера Александра Рудина, стало известно в июле прошлого года. По некоторым данным, он покончил с собой. Сама артистка сообщила, что у её мужа была депрессия после перенесённого ковида. Потеря любимого человека далась певице нелегко. Справиться с горем ей помогли дети и творчество. Однако сил выступать на большой сцене у Натали не было. Только спустя год после смерти супруга она вновь решила возобновить концертную деятельность. В августе должны выйти новые песня и клип.

Андрей Бражников
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