Life.ru узнал детали нового райдера певицы Натали после перерыва из-за самоубийства мужа
Певица Натали возвращается к корпоративам спустя год после гибели мужа
Певица Натали (Наталья Рудина). Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) natali_star74
Певица Натали (Наталья Рудина) возвращается к корпоративам спустя год после гибели мужа Александра Рудина. SHOT узнал, что исполнительница уменьшила размер гонорара вдвое после творческой паузы.
Судя по новому райдеру, если ранее пригласить звезду 90-х на корпоратив стоило около двух миллионов, то теперь ценник снизился до одного миллиона рублей. В Москве артистка готова спеть вживую за 500 тысяч рублей.
Натали всё так же просит организовывать перелёты бизнес-классом, встречать на Mercedes Bens с «водителем без лишних вопросов» и заселять в лучшую гостиницу города. Спиртное в гримёрке — «по договорённости». Фото и видео с фанатами нужно согласовывать заранее.
О смерти 53-летнего супруга певицы, музыкального продюсера Александра Рудина, стало известно в июле прошлого года. По некоторым данным, он покончил с собой. Сама артистка сообщила, что у её мужа была депрессия после перенесённого ковида. Потеря любимого человека далась певице нелегко. Справиться с горем ей помогли дети и творчество. Однако сил выступать на большой сцене у Натали не было. Только спустя год после смерти супруга она вновь решила возобновить концертную деятельность. В августе должны выйти новые песня и клип.