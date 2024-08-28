Life.ru узнал детали нового райдера певицы Натали после перерыва из-за самоубийства мужа

Певица Натали (Наталья Рудина) возвращается к корпоративам спустя год после гибели мужа Александра Рудина. SHOT узнал, что исполнительница уменьшила размер гонорара вдвое после творческой паузы.

Судя по новому райдеру, если ранее пригласить звезду 90-х на корпоратив стоило около двух миллионов, то теперь ценник снизился до одного миллиона рублей. В Москве артистка готова спеть вживую за 500 тысяч рублей.