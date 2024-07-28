Певица Натали рассказала, как тяжело прожила год после самоубийства мужа
Натали заявила, что возвращается к творчеству после смерти мужа
Певица Натали. Обложка © VK / Певица Натали. Официальное сообщество
Певица Натали спустя год после смерти мужа впервые заговорила о случившейся трагедии. Исполнительница объяснила, что всё это время от горя она была не способна на творчество.
"Год… Самый долгий... Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви… Все говорили: напиши песню… Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слёз… Такие звуки не могут существовать в моих песнях…" — написала Натали в соцсетях.
Певица также объяснила, что знает задачу своей жизни, и это — "вдохновлять, приглашать в ритм танцев, "заставлять" повторять жизнеутверждающие фразы своих песен". Именно поэтому она решила возобновить творческую деятельность, тем более что покойный супруг "послал ей знак".
"Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила своё личное счастье, чтобы жила... Скажу честно, не умею это делать без него… Но я попробую довериться судьбе и Создателю…" — добавила исполнительница.
В конце поста певица анонсировала выход в августе новой песни и клипа.
"Надеюсь, вам будет нежно и танцевально", — заключила исполнительница.
Напомним, муж певицы Натали музыкальный продюсер Александр Рудин скончался 30 июля 2023 года. Артистка рассказала, что её супруг не смог оправиться после перенесённого ковида и был в депрессии. Судя по обстоятельствам смерти, 53-летний продюсер покончил с собой. После трагедии певица Натали обратилась к поклонникам и пообещала продолжать выступать.