Певица Натали рассказала, как тяжело прожила год после самоубийства мужа Натали заявила, что возвращается к творчеству после смерти мужа 28 июля, 07:23 Певица Натали. Обложка © VK / Певица Натали. Официальное сообщество

Певица Натали спустя год после смерти мужа впервые заговорила о случившейся трагедии. Исполнительница объяснила, что всё это время от горя она была не способна на творчество.

"Год… Самый долгий... Самый быстрый… Самый ужасный… Самый переломный… Самый обучающий меня жизни, смерти и любви… Все говорили: напиши песню… Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слёз… Такие звуки не могут существовать в моих песнях…" — написала Натали в соцсетях.

Певица также объяснила, что знает задачу своей жизни, и это — "вдохновлять, приглашать в ритм танцев, "заставлять" повторять жизнеутверждающие фразы своих песен". Именно поэтому она решила возобновить творческую деятельность, тем более что покойный супруг "послал ей знак".

"Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила своё личное счастье, чтобы жила... Скажу честно, не умею это делать без него… Но я попробую довериться судьбе и Создателю…" — добавила исполнительница.

В конце поста певица анонсировала выход в августе новой песни и клипа.

"Надеюсь, вам будет нежно и танцевально", — заключила исполнительница.

Авторы Наталья Афонина