"Стойко и нежно": Певица Натали рассказала поклонникам, как переживает смерть мужа

Российская певица Натали спустя три месяца после смерти своего мужа Александра Рудина рассказала, как переживает утрату. По её словам, она "стойко и нежно" прожила много разных стадий боли, старается меньше плакать, а с горем справляется благодаря детям и воспоминаниям.

"Стойко, потому что рядом чудесные дети, мамы (моя и Саши) прекрасные, друзья, смелые и добрые, вы настоящие... А нежно, потому что он такой любимый, родной и чудесный. Соскучилась по нему, хочется обнять и услышать его самый лучший на свете тембр голоса. Но привыкаю лишь ощущать теперь в "пространстве" его нежную, светлую, добрую, сильную душу", — написала певица в соцсети.