Певец Шура ненароком выдал секрет Глюкозы, которую родители закрыли в рехабе

Певец Шура на международном конкурсе «Новая волна» проболтался, рассказав о том, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) всё-таки прошла курс лечение в центре для реабилитации людей с зависимостями по настоянию родителей. Видео с комментарием Александра Медведева (настоящее имя Шуры) публикует телеграм-канал «Звездач».

Шура рассказал, что Глюкозу лечили в рехабе. Видео © Telegram / «Звездач»

«Девочка моя. Слава Богу, её родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже всё хорошо», — поделился доброжелательный Шура.