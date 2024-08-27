Певец Шура ненароком выдал секрет Глюкозы, которую родители закрыли в рехабе
Певец Шура рассказал, что певица Глюкоза проходила лечение в рехабе
Певица Глюкоза с высветленными бровями. Обложка © VK / Наталья Чистякова-Ионова
Певец Шура на международном конкурсе «Новая волна» проболтался, рассказав о том, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) всё-таки прошла курс лечение в центре для реабилитации людей с зависимостями по настоянию родителей. Видео с комментарием Александра Медведева (настоящее имя Шуры) публикует телеграм-канал «Звездач».
Шура рассказал, что Глюкозу лечили в рехабе. Видео © Telegram / «Звездач»
«Девочка моя. Слава Богу, её родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже всё хорошо», — поделился доброжелательный Шура.
Однако артист не стал строить теорий о том, по какой именно причине Глюкоза таки попала в рехаб, заявив, что подобной информацией не располагает.
После скандала, случившегося на концерте Глюкозы в Красноярске, где певица вела себя крайне странно, многие начали делать догадки о том, что артистка испытывает проблемы с алкоголем или веществами, если выход на сцену не даётся ей на трезвую голову. Сама она объяснила это воздействием антидепрессантов, однако в такое мало кто поверил. На неё обозлился Макс Фадеев, заявивший, что собирается отобрать у неё псевдоним и часть песен. Затем выяснилось, что близкие певицы хотят всё же отправить её подлечиться в рехаб.