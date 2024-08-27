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27 августа, 13:36

Певец Шура ненароком выдал секрет Глюкозы, которую родители закрыли в рехабе

Певец Шура рассказал, что певица Глюкоза проходила лечение в рехабе

Певица Глюкоза с высветленными бровями. Обложка © VK / Наталья Чистякова-Ионова

Певица Глюкоза с высветленными бровями. Обложка © VK / Наталья Чистякова-Ионова

Певец Шура на международном конкурсе «Новая волна» проболтался, рассказав о том, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) всё-таки прошла курс лечение в центре для реабилитации людей с зависимостями по настоянию родителей. Видео с комментарием Александра Медведева (настоящее имя Шуры) публикует телеграм-канал «Звездач».

Шура рассказал, что Глюкозу лечили в рехабе. Видео © Telegram / «Звездач»

«Девочка моя. Слава Богу, её родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже всё хорошо», — поделился доброжелательный Шура.

Однако артист не стал строить теорий о том, по какой именно причине Глюкоза таки попала в рехаб, заявив, что подобной информацией не располагает.

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После скандала, случившегося на концерте Глюкозы в Красноярске, где певица вела себя крайне странно, многие начали делать догадки о том, что артистка испытывает проблемы с алкоголем или веществами, если выход на сцену не даётся ей на трезвую голову. Сама она объяснила это воздействием антидепрессантов, однако в такое мало кто поверил. На неё обозлился Макс Фадеев, заявивший, что собирается отобрать у неё псевдоним и часть песен. Затем выяснилось, что близкие певицы хотят всё же отправить её подлечиться в рехаб.

Владимир Озеров
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