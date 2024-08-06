"Была не в лучшей форме": Врач усмотрел в поведении Глюкозы признаки приёма препаратов
Хирург Свиридов: Внешние изменения Глюкозы могут быть вызваны антидепрессантами
Врач отметил, что Глюкоза неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Обложка © VK / Наталья Чистякова-Ионова
Пластический хирург Сергей Свиридов прокомментировал изменения во внешности певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова), которые стали заметны после её недавних выступлений. По его мнению, внешний вид артистки мог быть изменён из-за различных факторов, включая использование медицинских препаратов.
В беседе с порталом "Страсти" хирург предположил, что внешние изменения могут быть связаны с использованием антидепрессантов, которые Глюкоза принимает из-за сложного жизненного периода, включая судебные разбирательства и потерю близкого человека.
"Что на выступлении в Красноярске, что в Баку Глюкоза была не в лучшей форме. На внешность человека могут влиять различные факторы, в том числе и употребление каких-либо препаратов. Размашистые движения, шаткость походки певицы указывают на то, что Глюкоза действительно что-то принимала", — пояснил специалист.
Кроме того, врач отметил, что Глюкоза неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По его словам, в молодости у певицы был широкий и округлый нос, который в результате ринопластики стал более изящным. Также заметны изменения в области верхних век и скул, что указывает на проведённые косметологические процедуры. Специалист добавил, что филлеры могут вызывать лёгкую отёчность, что также могло повлиять на её внешний вид во время выступлений.
Несмотря на возраст, певица не демонстрирует признаков возрастных изменений, что свидетельствует о высоком качестве проведённых процедур и внимательном подходе к своей внешности, резюмировал доктор.
Напомним, во время выступления в Красноярске Глюкоза столкнулась с критикой за неудачное исполнение и провокационное поведение, а на фестивале в Баку её образ с чёрными губами и обесцвеченными бровями вызвал ещё больше вопросов.