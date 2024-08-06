"Была не в лучшей форме": Врач усмотрел в поведении Глюкозы признаки приёма препаратов

Пластический хирург Сергей Свиридов прокомментировал изменения во внешности певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова), которые стали заметны после её недавних выступлений. По его мнению, внешний вид артистки мог быть изменён из-за различных факторов, включая использование медицинских препаратов.

В беседе с порталом "Страсти" хирург предположил, что внешние изменения могут быть связаны с использованием антидепрессантов, которые Глюкоза принимает из-за сложного жизненного периода, включая судебные разбирательства и потерю близкого человека.

"Что на выступлении в Красноярске, что в Баку Глюкоза была не в лучшей форме. На внешность человека могут влиять различные факторы, в том числе и употребление каких-либо препаратов. Размашистые движения, шаткость походки певицы указывают на то, что Глюкоза действительно что-то принимала", — пояснил специалист.

Кроме того, врач отметил, что Глюкоза неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. По его словам, в молодости у певицы был широкий и округлый нос, который в результате ринопластики стал более изящным. Также заметны изменения в области верхних век и скул, что указывает на проведённые косметологические процедуры. Специалист добавил, что филлеры могут вызывать лёгкую отёчность, что также могло повлиять на её внешний вид во время выступлений.